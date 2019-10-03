КНДР подтвердила запуск новейшей баллистической ракеты с подлодки

Северная Корея подтвердила, что утром второго октября успешно провела тестовый пуск баллистической ракеты нового типа с подводной лодки. Такую информацию распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В сообщении говорится о том, что запуск новейшей баллистической ракеты "Пуккыксон-3" с борта субмарины состоялся в акватории Вонсанского залива. Пуск, проведенный под большим углом, позволил подтвердить основные тактико-технические показатели ракеты.

ЦТАК отмечает, что данный запуск является значительным успехом, открывшим новую фазу в сдерживании угрозы КНДР со стороны внешних сил и дальнейшем развитии военной мощи страны, пишет ТАСС. Об успешном испытании было доложено председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну.

Напомним, в среду утром Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Ракета разделилась на несколько частей и одна из них упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии в районе префектуры Симанэ. Данных об ущербе рыболовецким судам нет. В связи с этим Токио выразил решительный протест Пхеньяну. По мнению премьер-министра страны Синдзо Абэ, действия Северной Кореи нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

По мнению некоторых экспертов, этот запуск говорит о том, что Ким Чен Ын наращивает ставки и пытается заставить президента США Дональда Трампа согласиться на прямые переговоры и уступки, так как уже совсем скоро в Соединенных Штатах начнется предвыборная кампания, а потому нынешнему лидеру США, который хочет остаться в Белом доме на еще один президентский срок, кризис на Корейском полуострове не нужен.