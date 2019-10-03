Маленький Santa Fe: стало известно, каким будет новый Hyundai Tucson

Австралийское издание Which Car побеседовало с Эндрю Туатахи, менеджером по продукции Hyundai, который рассказал, когда появится и каким будет новый Tucson, который "определит новые правила игры" в своём классе.

"Автомобиль очень интересен визуально, - рассказывает Тутахи, - и я думаю, что за счёт этого он сможет привлечь новую аудиторию. Не совру, если скажу, что одно из самых больших изменений в новом Tucson - стильный дизайн".

По словам представителя компании, грядущая новинка будет во многом похожа на Santa Fe. И ранее опубликованные фото тестовых прототипов кроссовера это подтверждают. Но не стоит забывать, что в Hyundai зареклись не выпускать одинаковых машин по концепции русской матрёшки - каждая модель имеет свои уникальные черты, определяющие индивидуальность.

"Нынешний Tucson, - продолжает Туатахи, - является не совсем старым с точки зрения жизненного цикла модели, но в то же время за эти 3.5-4 года он устарел морально, потому что рынок переживает бурную трансформацию - быстро меняются вкусы покупателей, их потребности, но новое поколение будет способно ответить на все запросы".

Также топ-менеджер отметил, что следующий Hyundai Tucson отвечает всем нормам безопасности, которые ужесточились в последние несколько лет, например, стала обязательной система автоматического экстренного торможения.

Но Туатахи, к сожалению, не сообщил главного: на какой платформе создана новая генерация кроссовера. Предполагается, что "тележка" новая - модульная архитектура третьего поколения, которая лежит в основе восьмой Hyundai Sonata. Поэтому мы обязательно увидим гибридный Tucson и версии с 2.5-литровым Theta3.

Мировая премьера нового Hyundai Tucson запланирована на следующий год, вероятно, кроссовер дебютирует на одном из автосалонов весенней сессии.

Напомним, в октябре в России стартовали продажи Hyundai Tucson Rock Edition, который получил новый бензиновый V6 в паре с 8-ступенчатым "автоматом". Цена самой доступной версии кроссовера составляет 1 499 000 рублей.