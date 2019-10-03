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03.10.2019 21:25
Рубрика: В мире

Париж: Устроивший бойню в штаб-квартире полиции конфликтовал с начальством

Текст: Максим Макарычев
В ходе расследования шокировавшего Францию массового убийства сотрудников органов правопорядка прямо в штаб-квартире полиции в центре Парижа выясняются все более любопытные подробности.
Фото: REUTERS/Christian Hartmann Фото: REUTERS/Christian Hartmann
Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Напомним, что 45-летний помощник главы департамента по информационным технологиям, чье имя не раскрывается в интересах следствия, в четверг ворвался в здание полиции на острове Сите с керамическим ножом. Около 13 часов он убил свою первую жертву - женщину, с которой работал в одном кабинете, а затем расправился еще с тремя полицейскими, мужчинами, на лестничной клетке и во дворе здания, прежде чем был застрелен офицером французского спецназа.

Территория вокруг штаб-квартиры полиции, которая находится рядом с собором Нотр-Дам, была оцеплена, а станция метро Сите закрыта по соображениям безопасности. "Париж плачет сам по себе сегодня днем после этого ужасного нападения в штаб-квартире полиции. Тяжелые потери, несколько офицеров погибли ", - написала в Twitter мэр Парижа Анна Идальго.

Нападение на участок произошло через день после того, как тысячи офицеров прошли маршем по Парижу, протестуя против низкой заработной платы, переработки и увеличения количества самоубийств в их рядах.

Фото: EPA
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Нападавший, уроженец Форт-де-Франс, административного центра Мартиники, заморской территории Франции, проработал в управлении полиции 20 лет. Как сообщает французская телекомпания BFM TV, злоумышленник принял ислам 18 месяцев назад во многом под воздействием своей новой жены, которая в четверг днем была взята под стражу после обыска в их квартире. Обвинение ей пока не предъявлено.

Власти Франции, а дело взято под личный контроль главой МВД страны Кристофом Кастанером, ничего не говорят о мотиве нападения. По информации Reuters, они все еще пытаются выяснить, имел ли нападавший связь с террористическими организациями. По словам Кастанера, сказанным во время брифинга, погибшие знали нападавшего по работе. "Он никогда не имел никаких проблем с дисциплиной, никогда не давал ни малейшего повода для тревоги, прежде чем приступить к своему смертоносному буйству сегодня", - сказал Кастанер.

Сотрудник полиции и член ассоциации "Полиция в гневе", которая лоббирует улучшение условий работы для офицеров, в интервью радио France Info сказал, что у нападавшего в последнее время возникли проблемы с начальником. "Я знаю, что между ним и его непосредственным руководителем была напряженность. Я не думаю, что это террористический акт", - сказал офицер.

Жан-Марк Байоул, лидер полицейского профсоюзного объединения, назвал инцидент жестоким преступлением, а не террористическим актом. "Это был момент безумия", - сказал Байоул в эфире BFM TV.

Фото: iStock
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Напомним, что за последние четыре года столица Франции подверглась жестоким нападениям, повлекшим за собой массовые жертвы. Скоординированные взрывы и расстрелы, устроенные боевиками в ноябре 2015 года в театре Батаклан и других районах Парижа, привели к гибели 130 человек и стали самым смертоносным нападением во Франции со времен Второй мировой войны.

Во время новогодних праздников в январе 2015 года боевики-исламисты убили репортеров и карикатуристов в редакции сатирического еженедельника CharlieEbdo, а затем полицейских и покупателей в еврейском супермаркете.

В последние годы экстремисты неоднократно преследовали французскую полицию. В 2016 году в результате нападения, совершенного приверженцами ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" - Ред.), полицейский и его жена были убиты перед своим домом на глазах у ребенка. В 2017 году боевик открыл огонь на Елисейских полях, убив одного офицера до того, как его застрелили.

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