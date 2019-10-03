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03.10.2019 16:34
Рубрика: ПДД

Разрешенную скорость в районе МГУ снизят до 20 километров в час

Текст: Ирина Огилько
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

К середине октября на шести улицах, расположенных рядом с главным зданием МГУ имени М.В. Ломоносова на Воробьевых горах, изменят скоростной режим движения транспорта, ограничив его 20 километрами в час, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: iStock
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Изменения коснутся следующих улиц: Менделеевская, Лебедева, Колмогорова, Академика Хохлова, Академика Самарского, Университетской площади (участок от улицы Академика Самарского до Университетского проспекта). Ранее допустимая скорость здесь составляла 40 километров в час.

В пресс-службе Центра организации дорожного движения сообщили, что скорость решили снизить для безопасности пешеходов. "На Воробьевых горах расположены учебные и жилые корпуса университета, по улицам гуляет большое количество москвичей и гостей столицы, в том числе студенты и преподаватели вуза. При этом автомобилисты и мотоциклисты часто превышают здесь допустимую скорость, что приводит к авариям", - отметили в центре.

Кроме ограничения скорости, для повышения уровня безопасности пешеходов установят "лежачих полицейских". Работы по замене дорожных знаков начнутся в ближайшее время.