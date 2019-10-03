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Рубрика: В мире

СМИ: Волкер встречался с представителем фирмы сына Байдена

Associated Press выяснило, что бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречался в 2018 году с представителем фирмы Burisma Вадимом Пожарским, где работал сын бывшего вице-президента Джо Байдена Хантер. Это произошло в рамках мероприятия экспертного центра "Атлантический совет", на котором обсуждали "вопросы комплексной безопасности Украины".

Фото: Evan Vucci/ AP
Трамп назвал госпереворотом дело об импичменте против него

Именно в то время адвокат Трампа Руди Джулиани вел переговоры с украинским руководством о инициации расследования в отношении Байдена.

Ранее сообщалось о том, что Волкер даст показания в конгрессе по поводу телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

В жалобе неназванного информатора из ЦРУ на имя генерального инспектора разведсообщества США говорится о том, что Волкер пытался "минимизировать ущерб" от попыток адвоката Трампа оказать давление на официальный Киев с целью поиска компромата на сына Джозефа Байдена, конкурента главы Белого дома от демократов, с целью расследования его деятельности на Украине.

Напомним, в США разразился крупный скандал из-за беседы Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента. Главу Белого дома обвинили в давлении на лидера другой страны.

В мире США В мире экс-СССР Украина Начало процедуры импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп
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