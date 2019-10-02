Спецпредставитель по Украине Курт Волкер даст показания в конгрессе

Бывший посол США в Киеве Мари Йованович и спецпредставитель по Украине Курт Волкер, ушедший на днях в отставку, согласились дать показания в конгрессе по поводу телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, ссылаясь на сотрудника комитета по иностранным делам Палаты представителей. Известно, что Волкер появится в конгрессе 3 октября, а Йованович выступит 11 октября, пишет ТАСС.

Ранее демократы из палаты представителей конгресса США направили госсекретарю США Майку Помпео письмо, в котором настаивают на предоставлении законодателям документов, касающихся контактов Трампа с Зеленским. Кроме Йованович и Волкера они также вызвали для дачи показаний заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, советника Госдепа Ульриха Брехбула, а также постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондланда.

В ответ Помпео потребовал, чтобы на слушаниях вместе с вызванными в конгресс людьми присутствовал юрисконсульт Госдепартамента. Госсекретарь считает, что запрос конгрессменов может быть воспринят "лишь как попытка запугивания, угроз и неправомерного поведения в отношении сотрудников Госдепа".

Напомним, в США разразился крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента. Главу Белого дома обвинили в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил президента Украины инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины. Демократ Байден сегодня является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.