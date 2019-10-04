Иран объяснил задержание журналистки из РФ и назвал сроки ее освобождения

"Ее задержали для дачи ряда объяснений, вскоре она будет освобождена", - цитирует Мусави РИА Новости.

Однако по словам пресс-атташе российского посольства в Иране Андрея Ганенко, Тегеран пока не информировал дипмиссию о намерении отпустить Юзик.

Ранее сообщалось, что журналистка была задержана в иранской столице. По прилету 29 сентября у нее был изъят паспорт, а через несколько дней проживания в отеле ее арестовали. Отмечается, что журналистка прибыла в Тегеран по частному приглашению. При этом Юзик не информировала посольство о своем визите в Тегеран и изъятии у нее паспорта в аэропорту. Связаться с Москвой ей удалось только накануне вечером. По некоторым данным, ее обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, посол Ирана Мехди Санаи был приглашен на Смоленскую площадь "для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки".