Новости

Атомные субмарины сошлись в подводной дуэли у берегов Камчатки 04:15
В США мужчину избили за кепку с лозунгом Трампа на русском языке 03:59
Мигранты из Африки подрались с силовиками на юге Мексики 03:30
Кораблекрушение в Индии унесло жизни семи человек 03:27
Россия предложила перенести сессии Генассамблеи ООН из США в Европу 03:04
Италия пообещала ответить на американские пошлины 02:55
Боевики напали на сирийских военных недалеко от Пальмиры 02:20
Путин рассказал о невозможности сдержать Китай 01:59
Не менее 17 человек погибли при протестах в Гаити 01:42
Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США 01:35
Появилось видео грубой попытки сорвать выступление Толстого в ПАСЕ 00:57
Минобороны России предотвратило почти 20 столкновений в космосе 00:41
ИААФ пересмотрела призеров в забеге Шубенкова 00:19
Глава Кубы поблагодарил Медведева за поддержу против блокады 00:06
Гончаренко: Иногда нам стоит играть более умно 03.10.2019
Письма Константина Симонова переданы в дар Могилевской области 03.10.2019
В Шотландии официально запретили порку детей 03.10.2019
В Австралии нашли останки гигантской летающей рептилии возрастом 96 млн лет 03.10.2019
Ископаемое возрастом 50 миллионов лет изменило взгляд на эволюцию 03.10.2019
Во льдах Энцелада найдена органика 03.10.2019
Авиакомпания придумала способ сократить очереди в туалеты самолетов 03.10.2019
На Алтае семилетний мальчик угнал иномарку и попал в ДТП 03.10.2019
Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве 03.10.2019
Путин: РФ и Китай никогда не работают и не дружат против кого-либо 03.10.2019
Tesla установила новый рекорд продаж 03.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
04.10.2019 02:55
Рубрика: В мире

Италия пообещала ответить на американские пошлины

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо рассказал, что после установления США пошлин на товары из ЕС страна ответит зеркально. Между тем он выразил надежду на то, что ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты Америки не начнут торговую войну, которая может "ослабить обе стороны".

"Мы убеждены, что лучшим решением всегда является диалог", - цитирует РИА Новости главу итальянского МИД.

Банкиры предложили при оплате таможенных пошлин не использовать доллар

Напомним, пошлины возросли на ключевые продукты итальянкой эногастрономии. Местные политики отреагировали на эту новость крайне эмоционально. Так, лидер входящей в действующий итальянский Кабмин "Демпартии" Никола Дзингаретти открыто назвал поступок Трампа проявлением "эгоизма и национализма".

Ранее сообщалось, что журналист итальянской сатирической телепрограммы Le Iene Аличе Мартинелли вручила госсекретарю США Майку Помпео, прибывшему в среду на встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, кусок пармезана.

Формальной причиной для введения пошлин стало решение Всемирной торговой организации. Она после многолетней тяжбы разрешила Вашингтону поднять тарифы на европейский экспорт на 7,5 миллиарда долларов в год. Этот вердикт стал ответом на незаконное субсидирование единой Европой авиастроительного концерна "Эрбас". Администрация Трампа в итоге установила 25-процентные тарифы на французское вино, итальянский сыр, односолодовый шотландский виски и другие товары.

В мире Европа Италия В мире США Торговые войны
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал, как в 90-е удалось избежать гражданской войны
Владимир Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Суд арестовал сына вице-президента МТС после погони в Москве
Минфин предложил повысить розничные цены на водку и коньяк
Париж: Устроивший бойню в штаб-квартире полиции конфликтовал с начальством