МИД Украины анонсировал новый обмен заключенными

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен заключенными с Россией, который должен пройти уже на следующей неделе. Соответствующее заявление он озвучил в четверг вечером в эфире программы "Право на власть" украинского телеканала 1+1.

"Я надеюсь, и уже буквально на следующей неделе планируем еще более масштабный обмен", − отметил украинский министр, сославшись на то, что ранее Москве и Киеву уже удалось провести такой успешный обмен. Пристайко не уточнил деталей, отметив, что возвращение украинцев домой является частью плана президента Зеленского, связанного с урегулированием конфликта на Донбассе. В сентябре на Украину из России вернулись 35 заключенных.

Министр напомнил, что данный план связан с тем, чтобы развести войска, остановить стрельбу на Донбассе, "дотянуться до людей, которые остались за линией соприкосновения", начать выплачивать пенсии (украинцам на Донбассе), вернуть заключенных. По словам главы украинского МИД, все эти шаги "понемногу осуществляются".

Пристайко добавил, что украинский президент планирует развести войска вдоль всей линии разграничения. Сначала войска будут разведены в трех районах - в Станице Луганской, Золотом и Петровском. По его словам, украинский президент планирует после этого развести войска на всех 400 километрах линии соприкосновения.