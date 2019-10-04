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04.10.2019 15:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей

Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей. Соответствующий иск удовлетворил Коптевский районный суд Москвы.

"Московский метрополитен" требовал компенсировать убытки за то, что в выходной день на работу вышли шесть начальников станций и первый замначальника службы движения.

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Это уже не первое решение о компенсации потерь из-за несогласованных акций. Так, Тушинский районный суд Москвы в среду взыскал более 241 тысячи рублей с организаторов митинга. Деньги пойдут в пользу компании-владельца ресторана "Армения" на Пушкинской площади. В иске компания "Анкор" пожаловалась на то, что из-за митинга, закончившегося массовыми задержаниями, ресторан пришлось закрыть с десяти утра до восьми вечера.

А во вторник Коптевский суд Москвы рассмотрел похожий иск к тем же ответчикам. Только истцом в нем выступило государственное бюджетное учреждение "Автомобильные дороги". Суд также частично удовлетворил иск о возмещении убытков, нанесенных митингом. "Взыскать с ответчиков солидарно 3 миллиона 402 тысячи рублей", - огласил решение судья.

Происшествия Правосудие Суд Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Митинги и шествия
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