США и КНДР заинтересованы в успехе стартовавших в Стокгольме переговоров

В Стокгольме официальные представители США и КНДР возобновили прямые переговоры. По мнению экспертов, обе стороны по разным причинам, но достаточно сильно заинтересованы в прогрессе в диалоге, хотя найти приемлемый для всех компромисс будет непросто.

Хотя президент США Дональд Трамп после "случайной" и "неожиданной" встречи на межкорейской границе в Пханмунчжоме с лидером КНДР Ким Чен Ыном 30 июня и заявил, что Соединенные Штаты и Северная Корея возобновят переговоры "в течение ближайших двух-трех недель", но ждать этого пришлось более трех месяцев. Однако сегодня Вашингтон и Пхеньян в конце концов возобновили очередной раунд "димпломатических шахмат". Для этого обеим сторонам пришлось проделать немалый путь - переговоры проходят в столице Швеции Стокгольме, но, как говорится, "лучше поздно, чем никогда".

Как стало известно, накануне в Швецию прибыли делегации США и КНДР, которые возглавляют соответственно Стивен Биген и Ким Мен Гиль. 4 октября пройдут предварительные технические контакты на уровне заместителей глав делегаций, которые согласуют место, время и прочие организационные и протокольные детали основных переговоров, а в субботу, 5 октября, состоятся уже полноценные консультации, где скорее всего будут обсуждаться меры по отказу КНДР от ядерного оружия и возможные ответные шаги со стороны США.

Насколько можно судить, обе стороны заинтересованы в успешном исходе этих контактов. Несмотря на произведенные буквально пару дней назад Северной Кореей испытания баллистической ракеты средней дальности президент США Трамп дал понять, что для него сейчас возможность вести диалог с Пхеньяном гораздо важнее, и не стал использовать факт запуска (который, кстати, нарушает резолюции СБ ООН) для демаршей и отказа от переговоров. Кроме того, стоит вспомнить, что с момента встречи Трампа и Кима в Пханмунчжоме из команды президента США был уволен главный "ястреб" - помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, которого северокорейцы откровенно недолюбливали. Все это делает общее отношение США к КНДР скорее более мирным и благоприятным, чем при том же Болтоне.

Хотя северяне после Пханмунчжома все так же критиковали время от времени США, но делали это без особой злобы и скорее призывали американцев "наконец принять важное решение", не забывая напоминать о хороших личных отношениях, которые сложились между Кимом и Трампом. При этом Пхеньян тоже не очень стал концентрироваться на том, что США провели военные учения с Южной Кореей и не было сделано каких-то иных дружественных жестов вроде смягчения санкций.

Понятно, что скорее всего именно учения, а также ряд других причин затянули возобновление американо-северокорейских консультаций, но показательно то, что КНДР не отрицала заинтересованности и, скорее даже наоборот, подталкивала США к возобновлению партии в "дипломатические шахматы".

В связи с чем такое желание как со стороны США, так и КНДР договариваться? Обе стороны понимают, что в США в скором времени, примерно с начала следующего года, стартует предвыборная гонка, в которой Трамп попытается завоевать право остаться в Белом доме на второй срок. А потому Трампу очень скоро будет не до путешествий за рубеж и не до внешней дипломатии: все силы и время будут брошены на предвыборную гонку.

Именно из-за выборов нынешний президент США заинтересован в том, чтобы КНДР не нагнетала напряженность, а, наоборот, сделала что-то такое, что Трамп мог бы представить американской общественности как "победу своего дипломатического таланта" и "снижение угрозы для США со стороны КНДР". Проще говоря, Трампу нужна на северокорейском направлении "красивая конфетка", которую можно хорошо "продать" на выборах избирателям. Как следствие, США сейчас готовы торговаться…

У Северной Кореи по другим причинам, но тоже серьезная заинтересованность в прогрессе на переговорах с США. В настоящий момент Пхеньян может легко лишить Трампа победы, что в Стране чучхе прекрасно понимают. Для этого КНДР достаточно запустить баллистическую ракету большой дальности либо, что будет еще более значимо, возобновить ядерные испытания. Это тут же лишит Трампа многих козырей и сыграет на руку тем, кто выступал против "диалога с северокорейским диктатором".

Но в том-то и дело, что вместо Трампа в США к власти могут прийти люди, которые в отличие от нынешнего американского лидера вообще будут не заинтересованы в каком-то продуктивном диалоге с КНДР, а потому лишив Трампа победы на выборах (которая к тому же не гарантирована ни в коем случае даже при покладистости Северной Кореи) Пхеньян может ухудшить свое положение.

Одновременно Северная Корея заинтересована в снятии введенных против нее международных и односторонних санкций, ключ к которым держит именно Вашингтон. США не только сами не отменяют санкции против КНДР, но не дают этого делать и своим союзникам (той же Южной Корее), а также однозначно блокируют подобные идеи в ООН. В итоге, договорившись с Вашингтоном, КНДР может получить отмену или хотя бы смягчение санкций не только США, но и ООН, и односторонних ограничительных мер по линии отдельных государств.

Вот и получается, что у Трампа и Кима сложился своего рода тандем, когда оба лидера в принципе заинтересованы в успехе их диалога. Проблема однако в том, что найти приемлемый и той и другой стороне вариант взаимных уступок пока не удавалось. Учитывая, что времени для общения США и КНДР из-за приближающихся американских президентских выборов осталось немного, то завтра Стивен Биген и Ким Мен Гиль, скорее всего, будут "до последнего" пытаться нащупывать точки для сближения. Вполне вероятно, что нового шанса для этого уже может и не быть, по крайней мере для нынешней администрации США.

В американской прессе уже появились сообщения, что в окружении президента США взяли "с места в карьер" и придумали для переговоров в Стокгольме целую программу взаимных уступок. Сообщалось, что завтра Биген может предложить Ким Мен Гилю рассмотреть схему, согласно которой КНДР демонтирует главный северокорейский ядерный комплекс в Енбене в обмен на временное - от двух до двух с половиной лет - снятие значительной части антисеверокорейских санкций с последующей полноценной отменой. В окружении президента США публично опровергли существование подобной идеи, но, судя по различным утечкам, "нет дыма без огня". Достоверно известно, что американцы действительно ломают голову над тем, чтобы договориться с КНДР в Швеции.

В теории можно предположить, что если завтра и, если будет нужно, в течение еще нескольких раундов переговоров в Стокгольме Стивен Биген и Ким Мен Гиль смогут достигнуть прорыва, то вполне возможно, что Трамп и Ким Чен Ын успеют встретиться еще раз до выборов в США и подписать "сделку века", которую многие так ждали от них в конце февраля в Ханое, когда саммит Трампа и Кима закончился без каких-либо договоренностей. В любом случае начавшиеся сегодня предварительные контакты США и КНДР, которые будут продолжены завтра полноценными переговорами, вполне могут стать в чем-то прорывными и как минимум обещают быть очень интересными. Повторимся, что сейчас и США, и КНДР заинтересованы в успехе диалога, а потому можно ожидать и прорывных итогов.