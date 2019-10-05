Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

Тбилиси выступает за скорейшее восстановление авиасообщения с Москвой. Об этом заявил глава грузинского министерства иностранных дел Давид Залкалиани.

"Отношения между народами и туризм - это те направления, которые содействуют деэскалации", - приводит заявление главы МИД РИА Новости.

По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария отметил, что Тбилиси необходимо сделать первый шаг в процессе нормализации отношений с Москвой.

Все эти заявления сделаны на фоне сообщений о рекордном снижении пассажиропотока из России и колоссальных убытках туристического сектора республики.

В Кремле в пятницу, 4 октября, прокомментировали ситуацию. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, возобновление полетов между Грузией и Россией возможно только после того, как восстановятся прежние отношения двух стран.