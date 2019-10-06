Hyundai перевел Solaris на метан

На IX Петербургском международном газовом форуме прошла презентация CNG-версии Hyundai Solaris, об этом сообщает издание "Автоброкер".

Автомобиль был подготовлен в сотрудничестве с Группой компаний "АТС", которая занимается установкой газобалонного оборудования на Lada Vesta и Largus в серийных масштабах. Других подробностей относительно битопливного Solaris не сообщается.

Скорее всего, как и в случае с Renault Logan, представленного также в рамках Форума, Solaris был выбран в качестве прототипа, так как является бестселлером компании, - во многом благодаря популярности в транспортном секторе.

Конфигурации CNG-версий Logan и Solaris пока остались неизвестными. Напомним, битопливная Lada Vesta, вышедшая на рынок в середине 2017 года, оснащается металлокомпозитным баллоном объёмом 90 литров. При полной заправке резервуара и бензобака автомобиль, по заявлению автопроизводителя, может проехать более тысячи километров, а сокращение расходов на горючее снижается в три раза.

Цена на Lada Vesta CNG начинается от 821 900 рублей (без субсидий по программе EcoGas), седан в аналогичной комплектации без ГБО стоит от 651 900 рублей.

Ещё одна модель с ГБО с завода, выпускаемая в России серийно, - Lada Largus CNG, прайс на которую начинается от 879 000 рублей за 5-местный универсал и от 854 900 рублей за фургон.