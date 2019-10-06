В воскресенье в матче 12-го тура РПЛ "Урал" встретится с "Зенитом". Встреча пройдет на стадионе "Екатеринбург Арена".

Хозяева сегодняшней игры набрали 14 очков в чемпионате и располагаются на девятом месте в таблице. В последнем туре "Урал" с разгромным счетом проиграл ЦСКА (0:3), не сумев одержать победу во втором матче подряд.

"Зенит" подходит к сегодняшней игре на пятом месте в турнирной таблице, при этом отставая от лидирующего ЦСКА только на два балла. В последней встрече РПЛ питерцы с минимальным счетом уступили "Локомотиву" в матче с двумя отмененными голами (0:1), но затем смогли эффектно обыграть португальскую "Бенфику" в Лиге чемпионов - 3:1.

В пользу команды Сергея Семака говорит и статистика. "Уралу" ни разу не удалось выиграть у "Зенита": в 12 личных встречах было зафиксировано 11 поражений и одна ничья.

Главным судьей матча будет Николай Волошин из Смоленска. Начало встречи - в 11:30 по московскому времени.