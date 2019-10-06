Володин назвал провокацией допрос депутата Госдумы спецслужбами США

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал информацию о том, что сотрудник ФБР допросил в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву.

Ранее о допросе сообщил журналистам посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, тот продолжался около часа, при этом Юмашевой задавали "абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы". Депутат прибыла в США на форум "Диалог Форт-Росс", который пройдет 6 октября.

Поведение спецслужб США в отношении депутата Госдумы - циничная провокация и очередной пример нарушения взятых ими на себя международных обязательств, считает Вячеслав Володин.

Спикер, слова которого приводит думская пресс-служба, напомнил, что Инга Юмашева получила приглашение для участия в международном форуме, американское посольство выдало ей визу. Кроме того, депутат координирует в Госдуме работу группы по связям в Конгрессом США, взаимодействует со своими коллегами, отметил он.

- Очевидно, что в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений. Действия, которые создают негативную атмосферу в отношениях наших стран недопустимы и заслуживают осуждения, - подчеркнул председатель Госдумы.

Ранее посольство США в России не выдало визы части российской делегации для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.