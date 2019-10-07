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07.10.2019 15:38
Рубрика: В мире

Чем президент Трамп обидел американские спецслужбы

Текст: Евгений Шестаков
В понедельник президент США Дональд Трамп обвинил в государственной измене Демократическую партию. С его точки зрения, глава комитета по вопросам разведки палаты представителей Конгресса Адам Шифф совершил преступление "караемое смертной казнью", а спикер этой палаты стала его "соучастницей". Впрочем, устроенный Шиффом спектакль и впрямь выглядел недостойным: политик на слушаниях зачитал вслух отрывок из якобы подслушанных переговоров лидеров Украины и США, после чего сообщил, что ничего подобного не было и все прозвучавшее - пародия на реальные переговоры. "Оскара" Шифф, разумеется, не получил, но озадачил своей клоунадой присутствующую публику изрядно.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Однако за антитрамповской сатирой торчат немедийные "уши" серьезных ведомств, решивших перед новыми президентскими выборами максимально осложнить жизнь действующему главе государства. Уже второй американский разведчик пожаловался на то, как Трамп беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Всенародно избранный руководитель США разговаривал с ним не так, как того хотел бы никому не известный "контролер" из спецслужб. Не те использовал выражения. Поэтому присягавший на верность родине "крот" в окружении Трампа, кстати, второй по счету, немедленно накатал соответствующую жалобу на президента в твердой уверенности, что сможет остаться в тени разгорающегося скандала. Эти анонимки, которые в любом цивилизованном государстве сочли бы госизменой и разглашением секретной информации, привели в восторг противников Трампа в палате представителей Конгресса и немедленно были пущены в ход.

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При этом куда любопытней даже не то, что сказал Трамп президенту Украины - стенограмма той беседы была опубликована, сколько причина, по которой анонимным доносам на главу Белого дома охотно дают в США зеленый свет. Газета Washington Post, не жалующая президента, возможно, сама того не желая, прояснила ситуацию. Издание утверждало, что чиновники Белого дома приходят в ужас, когда Трамп собирается позвонить иностранному лидеру. Что же так раздражает офисный планктон? Все оказалось предельно просто. При предшественнике Трампа международными переговорами главы Белого дома рулили чиновники, а президент Обама "впитывал информацию, полученную от людей с серьезными знаниями о странах и отношениях с конкретными лидерами". Причем среди таких штатных кукловодов было немало сотрудников разведки. Но с приходом Трампа роль окружающих его экспертов и "спецслужбистов" в контактах с зарубежными лидерами изменилась. Они перестали быть главными вершителями мировой политики, к чему привыкли в дотрамповские годы, превратились в из официальных "решал" в помощников и клерков. А президент США стал не по их велению, а по собственному разумению, определять, что, как и кому говорить. Это обстоятельство вызвало шквал обид в Белом доме. Впервые к власти пришел лидер, отказавшийся выполнять указания свиты. Отсюда и список предъявленных Трампу претензий: не так общался с Владимиром Путиным, не то обещал саудовским чиновникам, не о том просил премьера Японии. И, о ужас, целых десять минут объяснял премьеру Британии Терезе Мэй, что не верит в версию Лондона об участии России в отравлении пресловутых Скрипалей.

Понятно, что революция против Трампа зрела не среди обычных клерков из числа "подай-принеси", а на уровне кукловодов посерьезней, привыкших к подчинению главы Белого дома. Так что многочисленные "кроты" в окружении Трампа действовали с полного одобрения начальства, которое убедилось: нынешний президент США сам не уйдет и, хуже того, имеет все шансы победить на новых выборах.

Washington Post перечисляет обиды, нанесенные Трампом сотрудникам спецслужб в своем окружении: без предварительного уведомления позвонил президенту Франции и премьеру Канады, предосудительным образом вел себя с лидером Китая, сообщив ему, что любит шоколадный торт, давил на главу Украины и так далее.

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Досталось и бывшему руководителю ЦРУ, которого Трамп поставил во главе внешнеполитического ведомства, Майклу Помпео. На этот раз CNN, опять же сославшись на анонимные источники, утверждало: в министерстве усугубились разногласия между "политическими назначенцами" и профессиональными дипломатами. Первые, оказавшись в руководящих креслах, действуют безграмотно, поскольку не в состоянии противостоять Трампу. Поэтому вторые защищают интересы США от влияния первых.

Эта сплоченная "фронда", состоящая из чиновников и руководителей спецслужб, саботирует решения чужого для них главы Белого дома в интересах Демократической партии. Достаточно вспомнить не выданные части российской делегации, следовавшей на Генассмблею ООН, американские визы, о чем ни госсекретарь, ни тем более Трамп не знали. Или недавний допрос прилетевшей в Нью-Йорк депутата Госдумы РФ Инги Юмашевой, который провел не представившийся агент федерального бюро расследований, отлично сознавая, сколь негативной окажется реакция Москвы на эту очевидную провокацию. Так что когда глава Белого дома говорит о госперевороте со стороны демократов и существующем против него заговоре, он недалек от истины. Самое циничное, что такие действия, направленные на вневыборное свержение президента США, противники Трампа называют "хорошим сигналом, говорящим о том, что американская демократия и ее институты еще функционируют".

В мире США Начало процедуры импичмента Дональда Трампа
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