Трамп призвал к импичменту Пелоси

Президент США Дональд Трамп обвинил спикера контролируемой демократами Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в государственной измене и высказался за ее немедленный импичмент.
Об этом американский лидер написал в воскресенье в своем Twitter. Глава Белого дома утверждает, что Пелоси знала о лжи и массовых подтасовках председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, которого Трамп ранее резко критиковал и даже призывал арестовать по причине возможного искажения с его стороны содержания телефонной беседы американского и украинского лидеров. Пелоси является такой же виновной за высокие преступления и проступки, и даже измену. По мнению Трампа, ей немедленно должен быть объявлен импичмент пишет ТАСС.
Напомним, в сентябре Нэнси Пелоси заявила, что палата представителей начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Поводом стал скандал, в котором оказался замешан хозяин Белого дома. Его обвинили в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил президента Украины инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.
Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, фактически стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях по переизбранию на второй срок.
....This makes Nervous Nancy every bit as guilty as Liddle’ Adam Schiff for High Crimes and Misdemeanors, and even Treason. I guess that means that they, along with all of those that evilly “Colluded” with them, must all be immediately Impeached!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2019 г.