Трамп призвал к импичменту Пелоси

Президент США Дональд Трамп обвинил спикера контролируемой демократами Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в государственной измене и высказался за ее немедленный импичмент.

Об этом американский лидер написал в воскресенье в своем Twitter. Глава Белого дома утверждает, что Пелоси знала о лжи и массовых подтасовках председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа, которого Трамп ранее резко критиковал и даже призывал арестовать по причине возможного искажения с его стороны содержания телефонной беседы американского и украинского лидеров. Пелоси является такой же виновной за высокие преступления и проступки, и даже измену. По мнению Трампа, ей немедленно должен быть объявлен импичмент пишет ТАСС.

Напомним, в сентябре Нэнси Пелоси заявила, что палата представителей начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Поводом стал скандал, в котором оказался замешан хозяин Белого дома. Его обвинили в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил президента Украины инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, фактически стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях по переизбранию на второй срок.