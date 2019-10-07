Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения

Огромный труд и самоотдача президента России лежат в основе значимых успехов, которых добилась страна "в построении мощной и независимой державы". Об этом говорится в поздравлении Владимиру Путину с днем рождения, которое направил 7 октября белорусский лидер, сообщает его пресс-служба.

"Вы по праву принадлежите к числу мировых лидеров современности, пользуетесь большим авторитетом и влиянием на международной арене", - подчеркивается в приветственном адресе Александра Лукашенко.

Глава государства выразил убеждение, что углубление интеграции в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза "послужит дальнейшему развитию экономик двух стран и росту благосостояния граждан, станет весомым вкладом в обеспечение безопасности и стабильности на евразийском пространстве".

Лукашенко пожелал своему российскому коллеге крепкого здоровья, добра, поддержки единомышленников и успехов в реализации намеченных планов.