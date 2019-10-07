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07.10.2019 14:51
Рубрика: Российский автопром

Обновленная Lada Vesta станет "эксклюзивной"

Текст: Валерий Карташов
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

В ближайшее время АвтоВАЗ представит обновленную Lada Vesta. В распоряжении "Российской газеты" оказался снимок, на котором можно рассмотреть экземпляр будущей новинки. К сожалению, по условиям коммерческой тайны "РГ" не может опубликовать фотографию, но рассказать есть о чем.

Вероятнее всего промежуточное обновление Lada Vesta дебютирует с комплектации Exclusive. Автомобиль выделяется новым сине-голубым металлизированным цветом "Дайвинг", шильдиками на пятой двери и рамках задних стекол, чёрным лакированным корпусом боковых зеркал, также усиленной тонировкой задних стекол, антенной "акулий плавник" и оригинальными двухцветными литыми дисками, которые ставились на спецверсию Lada Vesta XV Line.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Помимо этого, появились боковые ("тихие") зеркала аэродинамической формы с электроприводом складывания, стеклоподъемники с автоматическим доводчиком, форсунки стеклоомывателя на "жабо". Кстати говоря, АвтоВАЗ не стал ждать обновления и начал устанавливать на Lada Vesta новые ограничители дверей.

Интерьер отличается сиденьями, обшитыми новой тканью, черный потолком (как на Vesta Sport), кожаным рулевым колесом с кнопкой обогрева, более глубокими подстаканниками, мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Наконец главное - Lada Vesta оснастят двигателем Renault H4Mk (мощность 113 л.с., 152 Нм крутящего момента) и бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E. Предполагается, что модернизированная модель с новой эмалью, нововведениями и агрегатами будет доступна как в кузове седан, так и в кузове универсал в различных исполнениях.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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По предварительной информации, продажи обновлённой Lada Vesta должны стартовать в ноябре нынешнего года. Впрочем, дата может и измениться.

Стоит отметить, что полноценный рестайлинг модели (Vesta Ficelift) ожидается во второй половине следующего года. В рамках фэйслифта Lada Vesta обзаведётся свежим дизайном экстерьера и полностью новым интерьером.

Во внешнем виде автомобиля изменятся бампера, фары и фонари, решетка радиатора, крышка багажника, колёсные диски, но при этом боковая часть кузова останется прежней. В салоне Vesta получит оригинальную переднюю панель, новый щиток приборов, дверные карты и центральный тоннель, большой сенсорный тачскрин, объединённый с блоком управления климатом.

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