В Саратовскую область пришла вторая волна мышиной лихорадки

В Саратовской области вновь постепенно растет число заболевших геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (мышиной лихорадкой).

Как сообщили корреспонденту "РГ" в областном министерстве здравоохранения, с подозрением на этот диагноз в больницах находятся сейчас 99 человек, неделей раньше число таких пациентов было на десять человек меньше.

Всего с начала года этот диагноз, по данным ведомства, был подтвержден уже у 1641 саратовца. Два человека, женщина и мужчина, заболевшие мышиной лихорадкой, скончались.

Как объясняют медики, вспышка мышиной лихорадки, в этом году была вызвана благоприятными природными условиями для увеличения численности рыжей полевки, являющейся разносчиком заболевания. Ранее управление Роспотребнадзора по Саратовской области предупреждало, что осенью в связи с сезонной миграцией полевых мышей в жилые помещения, не исключена новая вспышка заболевания.

По результатам проверки подразделения СК в регионе возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц из региональных и муниципальных структур, которые, как считают правоохранители, не провели в полном объеме необходимых мер по уничтожению грызунов.

В то же время в мэрии Саратова утверждают, что сделали все возможное "в рамках выделенных средств".