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08.10.2019 03:37
Рубрика: В мире

Депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву

Из Нью-Йорка в Москву вылетел Boeing 777, на борту которого находится депутат Госдумы России Инга Юмашева. При регистрации на рейс SU-103, при прохождении паспортного контроля никаких проблем у нее не возникло, сообщает ТАСС.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
ФБР устроило допрос депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

Напомним, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" россиянку задержали 5 октября в аэропорту Нью-Йорка. У Юмашевой забрали документы, после чего сотрудник ФБР примерно час задавал гражданке РФ неприемлемые вопросы.

В МИД России действия властей США назвали "очередной враждебной акцией, явно нацеленной на дальнейшее ухудшение отношений двух стан. "В Москве глубоко возмущены произошедшим. Такая политика Вашингтона недальновидна и опасна. При этом простые американцы выступают не за конфронтацию, а за взаимодействие России и США", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

А спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал действия сотрудников ФБР в отношении Юмашевой беспределом. Ситуацию с задержанием российского парламентария обсудит Совет Госдумы.

Песков прокомментировал допрос депутата Юмашевой ФБР
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