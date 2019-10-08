Депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву

Из Нью-Йорка в Москву вылетел Boeing 777, на борту которого находится депутат Госдумы России Инга Юмашева. При регистрации на рейс SU-103, при прохождении паспортного контроля никаких проблем у нее не возникло, сообщает ТАСС.

Напомним, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" россиянку задержали 5 октября в аэропорту Нью-Йорка. У Юмашевой забрали документы, после чего сотрудник ФБР примерно час задавал гражданке РФ неприемлемые вопросы.

В МИД России действия властей США назвали "очередной враждебной акцией, явно нацеленной на дальнейшее ухудшение отношений двух стан. "В Москве глубоко возмущены произошедшим. Такая политика Вашингтона недальновидна и опасна. При этом простые американцы выступают не за конфронтацию, а за взаимодействие России и США", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

А спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал действия сотрудников ФБР в отношении Юмашевой беспределом. Ситуацию с задержанием российского парламентария обсудит Совет Госдумы.