Молодежный родстер "Крым" стал совершеннее

В Конструкторском бюро молодёжи рассказали, чем второй прототип родстера "Крым" отличается от первого: автомобиль стал совершеннее в плане безопасности и эргономики.

Как сообщала "РГ" ранее, "Крым" 2.0 имеет коробчатую конструкцию, позволившую применить в изготовлении листовой металл.В основе первого прототипа, напомним, лежала пространственная рама из труб.

Вместо дверей со стальным каркасом теперь сэндвич-панели, штатные тормоза от "донорской" Lada Kalina остались только сзади - спереди были установлены механизмы от JBT, тросовое сцепление уступило место гидравлическому, а 3-секционная складная крыша - жёсткой съёмной.

Фото: www.vk.com/crimea_roadster

Двигатель остался прежним - ВАЗ-21127 от вазовской Lada Kalina, но в КБМ пересмотрели метод форсирования: вместо "динамического наддува" реализованы "эффективная система выпуска и спортивная электронная прошивка".

Длина второго прототипа составляет 3 905 мм, что на 57 мм больше, чем у первого "Крыма", высота тоже увеличилась - до 1 217 мм (+76 мм), ширина осталась прежней - 1 679 мм. Дорожный просвет стал больше на 10 мм и составляет теперь 135 мм.

От предшественника "Крым" 2.0 также отличает: наличие ABS, системы курсовой устойчивости, наличие бардачка, ящиков-органайзеров и сидений с регулировками, улучшенная тепло- и шумоизоляция моторного отсека и увеличенный объём багажника.

Напомним, премьера второго прототипа родстера "Крым" состоялась в конце сентября 2019 года. Сообщалось, что студенты МГТУ имени Баумана в настоящее время ведут параллельно работу над третьей версией автомобиля.