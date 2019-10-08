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08.10.2019 13:35
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Текст: Наталия Ячменникова
Лауреатами Нобелевской премии в области физики за 2019 год стали Джеймс Пиблз, Мишель Майор, Дидье Кело - за работы в области астрономии и астрофизики.
Фото: Claudio Bresciani/TT News Agency/via REUTERS Фото: Claudio Bresciani/TT News Agency/via REUTERS
Фото: Claudio Bresciani/TT News Agency/via REUTERS

Джеймс Пиблз - канадский и американский физик, работающий в области теоретической космологии, почетный научный профессор имени Альберта Эйнштейна Принстонского университета. Он получил высшую научную награду за "теоретические открытия в физической космологии".

Фото: EPA
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Мишель Майор - швейцарский астрофизик, почетный профессор Университета Женевы (кафедра астрономии). Дидье Кело - швейцарский астроном. В 1995 совместно с Мишелем Майором открыл 51 Пегаса b, первую экзопланету, вращающуюся вокруг похожей на Солнце звезды 51 Пегаса. И вот теперь, как объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук, им вручена Нобелевская премия "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнецеподобной звезды".

Имена претендентов как всегда не раскрывались, интрига сохранялась до последнего. Кстати, многие эксперты утверждают, что наиболее точные предсказания всегда опираются на анализ цитируемости статей в научной базе данных Web of Science. Так, среди кандидатов на "Нобель" назывались авторитеты и открыватели квантовых вычислений и криптографии, квантовых запутанностей, новых наноразмерных материалов и сверхпроводников. Но аналитики предполагали, что Нобелевскую премию могут получить также ученые, предложившие новые способы поиска экзопланет.

До 1992 года астрономам было известно всего 8 планет (или 9, если вместе с Плутоном). С тех пор было открыто уже более 4000. Первые экзопланеты открыли Александр Вольжчан (Польша) и Дэйл Фрэйл (Канада-США). А чуть позже, в 1995-м, Мишель Мэйор (Швейцария) и Дидье Келоз (Швейцария) открыли первую экзопланету принципиально новым способом.

Цифры и факты

Всего с 1901 года было присуждено 112 Нобелевских премий по физике 210 ученым: 207 мужчинам и трем женщинам.

Единственный физик, получивший Нобелевскую премию дважды, - американец Джон Бардин, отмеченный за изобретение транзистора (1956) и работы по теме сверхпроводимости (1972).

Фото: Reuters.
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Среди отечественных Нобелевских лауреатов физики лидируют с явным перевесом. В 1958 году Павел Черенков, Илья Франк и Игорь Тамм получили премию за открытие излучения заряженных частиц, движущихся со сверхсветовой скоростью.

В 1962 году лауреатом стал Лев Ландау за теорию конденсированных сред и жидкого гелия. В 1964 году премии были удостоены физики Николай Басов и Александр Прохоров. Их работы по созданию квантовых генераторов (мазеров и лазеров) положили начало новой отрасли физики - квантовой электроники.

В 1978 году Петр Капица был отмечен наградой за открытия в физике низких температур. В 2000 году лауреатом Нобелевской премии стал Жорес Алферов за разработки в полупроводниковой технике.

В 2003 году Виталий Гинзбург и Алексей Абрикосов были удостоены премии за основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей.

В 2010 году премию получили Андре Гейм и Константин Новоселов, создавшие графен - материал с уникальными свойствами.

Общество Наука Нобелевская премия
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