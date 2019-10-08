Новый Skoda Superb в России: с одним мотором и пока очень дорого

В России стартовали продажи обновленного Skoda Superb, который в России будет предложен в трёх комплектациях и с одним из четырёх моторов на выбор. Но пока универсал и лифтбек будут продаваться с безальтернативным силовым агрегатом, поэтому у модели такой высокий начальный ценник.

Список силовых агрегатов Skoda Superb представлен 150-сильным 1.4 TSI, для которого доступны 6-ступенчатая МКП и 7-ступенчатая DSG, 190-сильный 2.0 TSI в паре с DSG-7, 2.0 TSI мощностью 220 л.с. и DSG-6 и топовым двухлитровым мотором на 280 сил, который опять-таки "дружит" с 6-скоростным "роботом".

Базовой на данный момент является комплектация Ambition, в состав которой входят: светодиодные фары, ДХО и задние фонари; противотуманные фары; наружные зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом; форсунки электроомывателя с подогревом; мультифункциональное рулевое колесо; электроподогрев передних сидений; система контроля дистанции Front Assist (без адаптивного круиз-контроля); система "старт-стоп"; задние датчики парковки; датчики дождя и света; двухзонный климат-контроль; электромеханический ручной тормоз; мультимедиа (2DIN) с 8 динамиками; электронная система курсовой устойчивости (включая блокировку дифференциала (XDS); фронтальные подушки безопасности, эйрбеги для переднего ряда и шторки безопасности.

Цена пока озвучена на комплектации со 190-сильным мотором 7-ступенчатым "роботом". За лифтбек с этим силовым агрегатом и перечисленным выше оборудованием просят от 2 097 000 рублей. Skoda Superb в комплектации Style можно купить начиная от 2 353 000 рублей.

Цены на универсал Skoda Superb соответственно составляют 2 210 000 и 2 460 000 рублей.

Начальный прайс на дореформенную модель в кузове лифтбек начинался от 1 643 000 рублей, универсал можно было купить за 1 852 000 рублей.

"Двигатели 1,4 TSI (150 л.с.), 2,0 TSI (220 л.с.) и 2,0 TSI (280 л.с.), а также комплектация Active будут доступны на российском рынке в 2020 году", - сообщили в пресс-службе марки.

Напомним, премьера обновлённого Skoda Superb состоялась в мае 2019 года. На европейском рынке модель будет предложена также с гибридной силовой установкой - производство таких машин уже стартовало.