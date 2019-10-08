Согласно данным Росстата, на 60 тысяч сельских населенных пунктов Центрального федерального округа приходится 24704 магазина. Даже с учетом того, что примерно в десяти тысячах деревень никто не проживает, получается, что торговые точки есть далеко не везде. А, если учесть, что статистика дает общее их число, и в крупных селах может быть и по несколько магазинов, то становится очевидным - в большинстве деревень даже хлеба купить негде.

Марш-бросок по сельской местности

Летом, отдыхая в Ефремовском районе Тульской области, мы решили пойти пешком вдоль реки Красивая меча. Конечным пунктом нашего маршрута запланировали старинный храм. Но к путешествию отнеслись легкомысленно: решив, что это недалеко, "перекусов" с собой не взяли, поскольку планировали к обеду вернуться. Замечательная погода, невероятные виды "тульской Швейцарии" и поля крупной дикой клубники вели нас все дальше, где-то на горизонте маячила колокольня... Словом, о том, что мы ушли далеко и к обеду никак не вернемся, сообразили не сразу. С нами были пятеро детей, мы - городские жители - были уверены, что сумеем их без проблем накормить, купив что-нибудь в деревенском магазине. Как потом выяснилось, в тот день мы протопали 16 километров. И на нашем пути ни в одной из деревень нам не встретилась торговая точка! Лишь на одном хуторе у хозяйки удалось купить немного молока для детей. Когда уже к вечеру мы, наконец, добрались до большого села, где и был тот самый храм, нашей радости не было границ при виде автолавки. Утолили голод, договорились с автовладельцем довезти нас до дома.

Деревенский минимаркет

Статистика свидетельствует, что Тульская область наравне с Ивановской и Орловской - в аутсайдерах по количеству сельских магазинов. Так, в первой их 964, во второй еще меньше - 679, в Орловской - тысяча. В других регионах ЦФО эта цифра колеблется от 1100 (Костромская) до 1966 (Липецкая). Абсолютным лидером является Воронежская область, где в общей сложности в деревнях и селах располагаются 3211 магазинов. Лишь в семи из 17 регионов Центра России (Москва не в счет) в сельской местности есть гипермаркеты в относительно крупных населенных пунктах. Гипермаркетов и универсамов по 16 на весь ЦФО. Причем большинство из них - в Московской области, на втором месте - Воронежская.

Правда, в Подмосковье очень мало (всего 353) так называемых минимаркетов - магазинчиков с торговой площадью от 20 до 50 квадратных метров. Зато это самые распространенные торговые точки в деревнях всех остальных регионов ЦФО. Так, в той же Ивановской области из общего количества магазинов 545 - минимаркеты, в Орловской - более 800.

В минсельхозе Тульской области считают, что торговля уходит из деревень вслед за жителями. Селяне уезжают в города, покупателей становится все меньше, а у оставшихся стариков денег не так уж много. Кроме того, деревенские магазины в свое время поддерживались колхозами и совхозами. В "чистом" же виде деревенская торговля, по мнению чиновников, убыточна. Вот и получается, что куда бы ни поехал, - здание магазина еще советских времен в деревне есть, а торговли - нет.

Мобильную торговлю можно организовать даже в тех местах, где нет электричества, так как автомобиль работает автономно

Однако в более крупных населенных пунктах мелкрозничная торговля начала сворачиваться несколько лет назад по иной причине. Эксперты считают, что свою роль здесь сыграла кампания по переводу всей торговли из палаток и прочих некапитальных строений в стационарные здания. В Тульской области, например, по ее итогам во многих сельских поселениях повышения уровня сервиса так и не получилось - на месте того, что убрали, ничего нового "не выросло". Что не так уж и удивительно, ведь крупный ритейл деревенская торговля не интересует. Федеральные сети, если и заходят в глубинку, то, как правило, не дальше районных центров. Не спасают положение и розничные рынки. В Тульской области, например, после того, как их весьма жестко загнали "под крышу", из 21 базара в 2012 году на сегодня осталось всего 11. Тогда на их долю приходилось до 9-11 процентов всего объема торговли в регионе, сегодня - менее трех процентов.

Автолавкой по бездорожью

Недавно по Калужской области прокатился автопробег автолавок "КООП-автолавка". Такой заезд состоялся впервые, он проходил в рамках международного форума потребительской кооперации "Хлеб, ты - мир". Его организаторы считают, что мобильная торговля - реальный выход из ситуации. Об этом шла речь на круглом столе по развитию сферы применения автолавок "Транспорт для организации выездной торговли и обслуживания населения".

По словам министра сельского хозяйства Калужской области Леонида Громова, в регионе сейчас ежедневно работают 36 автолавок, которые обслуживают более 550 отдаленных и малочисленных деревень.

Всего же, как рассказал "РГ" руководитель проекта "Автолавки" Центросоюза РФ Василий Шабалдин, в России сегодня работают 1100 автолавок, которые обслуживают более 35 тысяч населенных пунктов в самых отдаленных и труднодоступных местах. Зачастую это убыточная торговля.

- В ряде регионов кооператорам из бюджета компенсируют расходы на бензин после одиннадцатого километра, где-то оплачивают до 70 процентов стоимости машин. Есть и финансовая поддержка от производителей автолавок - заводов ГАЗ и УАЗ. Есть программы лояльности, - пояснил Шабалдин.

Концерн УАЗ два года анализировал кооперативную деятельность на примере Малоярославецкого района Калужской области, и выводы оказались неутешительны: труд кооператоров осложняет множество факторов. Селяне в отдаленных населенных пунктах живут небогато, поэтому выручка невысока, ездить приходится далеко, из-за этого транспортные расходы огромны, к тому же, доход напрямую зависит от сезона: летом в деревни приезжают дачники и спрос на продукцию повышается.

К слову, после чемпионата мира по футболу в 2018 году о передвижной торговле заговорили не только как о способе доставки продуктов в отдаленные районы, но и как о хорошей возможности обеспечивать питанием гостей всевозможных фестивалей, форумов и выставок.

- Мобильная торговля - это новый формат, который интересен и выгоден всем сторонам: предпринимателям, населению, администрации. Она позволяет быстро приезжать, уезжать с мероприятия и не оставляет мусора. Такой способ дает возможность организовать торговлю даже в тех местах, где нет электричества, так как автомобиль работает автономно, - заметила представитель автозавода ГАЗ Наталья Постникова.

В следующем году решено проводить автопробег автолавок в два этапа: сначала на региональном уровне, а потом на федеральном.

И еще об автономности

На Красногорском комбинате автофургонов создали первый мобильный хлебозавод в России. Пока мобильная установка существует лишь в единственном опытном экземпляре. Хлебозавод предназначен для производства в полевых условиях формового хлеба из ржано-пшеничной и пшеничной муки безопарным способом.

Установка состоит из четырех основных и двух вспомогательных модулей, которые представляют собой кузова-контейнеры, устанавливаемые на автомобили КАМАЗ-6350. Еще есть система автономного электроснабжения и контейнер для отдыха работников. Кстати, передвижной хлебозавод оснащен компьютерной системой, позволяющей регулировать температуру и другие технологические параметры изготовления теста.

В перспективе блоки с оборудованием могут устанавливаться на любые виды шасси и перевозиться не только на колесах, но и на рельсах или самолетах. Также они могут быть установлены просто на землю.

Время развертывания или свертывания каждого фургона составляет всего 30 минут без снятия с шасси, или 60 минут - со снятием. Это позволит оперативно доставить передвижной хлебозавод в боевые точки или места, потерпевшие бедствия. Оборудование может производить 3,5 тонны хлеба в сутки. Причем здесь можно изготавливать не только стандартный хлеб, но и любые другие виды выпечки. Партия хлеба изготавливается четыре часа.

После испытаний передвижной хлебозавод планируют поставить на вооружение российской армии. А там, может, и гражданские заинтересуются.