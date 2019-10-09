Lada Vesta с вариатором пошла по конвейеру

АвтоВАЗ объявил о начале производства семейства модели Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией. Напомним, сборка этих машин налажена на ижевской площадке компании.

Новая модификация Lada Vesta оснащена двигателем Альянса объёмом 1.6 литра мощностью 113 л.с. Вариатор поставляется компанией Jatco.

Новый силовой агрегат, как заявляют в компании, никаким образом не сказался ни на дорожном просвете моделей, ни на их массе. На АвтоВАЗе сообщили, что новый силовой агрегат будет доступен для седана Lada Vesta, универсала Vesta SW и их кросс-версий.

"В процессе адаптации трансмиссии для использования на Lada Vesta были разработаны новые калибровки силового агрегата, применена оригинальная система выпуска, новые привода колес, модернизированные опоры силового агрегата", - сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Автомобили прошли полный цикл испытаний: суммарный пробег по итогам дорожных тестов составляет миллион километров. Проверку климатом Lada Vesta с вариатором проходила в Тамани и Сургуте.

Ранее "РГ" рассказывала о преимуществах бесступенчатой трансмиссии, которую первым среди всех Lada получил Xray Cross.

Цены и комплектации на Lada Vesta с вариатором будут объявлены позднее. Можно предположить, что версии с новым силовым агрегатом будут стоить на 50 000 рублей дороже, чем автомобили с вазовским 122-сильным мотором и МКП, - по крайней мере так было в случае с Xray Cross.

В настоящее время цена на седан Vesta в базовой комплектации начинается от 606 900 рублей, купить универсал можно минимум за 688 900 рублей.