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09.10.2019 09:42
Рубрика: Российский автопром

Lada Vesta с вариатором пошла по конвейеру

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ объявил о начале производства семейства модели Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией. Напомним, сборка этих машин налажена на ижевской площадке компании.

Новая модификация Lada Vesta оснащена двигателем Альянса объёмом 1.6 литра мощностью 113 л.с. Вариатор поставляется компанией Jatco.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Новый силовой агрегат, как заявляют в компании, никаким образом не сказался ни на дорожном просвете моделей, ни на их массе. На АвтоВАЗе сообщили, что новый силовой агрегат будет доступен для седана Lada Vesta, универсала Vesta SW и их кросс-версий.

"В процессе адаптации трансмиссии для использования на Lada Vesta были разработаны новые калибровки силового агрегата, применена оригинальная система выпуска, новые привода колес, модернизированные опоры силового агрегата", - сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Автомобили прошли полный цикл испытаний: суммарный пробег по итогам дорожных тестов составляет миллион километров. Проверку климатом Lada Vesta с вариатором проходила в Тамани и Сургуте.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
Обновленная Lada Vesta станет "эксклюзивной"

Ранее "РГ" рассказывала о преимуществах бесступенчатой трансмиссии, которую первым среди всех Lada получил Xray Cross.

Цены и комплектации на Lada Vesta с вариатором будут объявлены позднее. Можно предположить, что версии с новым силовым агрегатом будут стоить на 50 000 рублей дороже, чем автомобили с вазовским 122-сильным мотором и МКП, - по крайней мере так было в случае с Xray Cross.

В настоящее время цена на седан Vesta в базовой комплектации начинается от 606 900 рублей, купить универсал можно минимум за 688 900 рублей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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#Lada