Трамп ответил насмешкой на призыв Байдена к импичменту

Бывший вице-президент США Джозеф Байден впервые публично поддержал попытки однопартийцев-демократов объявить импичмент президенту Дональду Трампу. Такое заявление Байден, который является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на выборах 2020 года, сделал в среду на агитационном митинге в Рочестере (штат Нью-Гэмпшир).

Трамп в ответ высмеял конкурента, заявив, что такими нападками тот пытается спасти свою предвыборную кампанию. "Разваливающаяся кампания Джо не оставила ему другого выбора", - написал Трамп в своем Twitter.

В целом бывший номер два в команде Барака Обамы продублировал риторику конгрессменов-демократов, упрекнув Трампа в "нарушении присяги, предательстве и совершении действий, наказуемых импичментом".

Напомним, что сам Байден является одной из центральных фигур разгоревшегося в американской столице скандала вокруг телефонного разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Глава Белого дома попросил Киев присмотреться к антикоррупционному делу украинской газодобывающей компании Burisma Holdings, в которую Хантер Байден - сын Джозефа Байдена, трудоустроился на солидную зарплату сразу после госпереворота в Киеве весной 2014 года, приведшего к власти подконтрольные американцам фигуры.

Трамп и его союзники настаивают, что Байден в бытность вице-президентом злоупотреблял должностным положением и оказывал давление на Киев, пытаясь закрыть дело Burisma Holdings и, тем самым, помочь сыну.

Байден эти нападки категорически отвергает. По версии его союзников-демократов, Трамп просил Зеленского найти компромат на Байдена-младшего для того, чтобы потом использовать это против его отца во время грядущей предвыборной кампании.