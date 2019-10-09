Уникальный глубоководный спасательный аппарат использовали в Авачинском заливе у побережья Камчатки моряки Тихоокеанского флота, которым пришлось эвакуировать со дна моря экипаж условно затонувшей подводной лодки.

Специально топить субмарину для тренировки морских спасателей, разумеется, не стали. Роль подлодки, точнее говоря, ее комингс-площадки для экстренного выхода моряков, сыграл установленный на глубине 30 метров стенд-макет подводного корабля. Именно в район его нахождения были направлены три спасательных судна во главе с "Георгием Козьминым".

Работали моряки по четко отработанной схеме. Первым делом с "Георгия Козьмина" на воду спустили глубоководный аппарат АС-30 с пятью членами экипажа на борту . Внешне этот комплекс похож миниатюрную подлодку оранжевого цвета, сконструированную для спасательных операций. Его серьезно модернизировали. Аппарат получил полностью цифровое оборудование, в том числе телекамеры, а также специальные манипуляторы, с помощью которых можно перерезать стальные тросы диаметром до 10 мм, закручивать и выкручивать гайки, производить подводные сварочные работы. Как и другие батискафы такого назначения, АС-30 имеет устройство для стыковки с комингс-площадкой подлодки, через которую подводники покидают затонувшую субмарину. Аппарат способен погружаться на глубину до тысячи метров, автономно работать под водой 120 часов и в ходе спасательной операции принять на борт до 20 человек. АС-30 также можно использовать для доставки на подлодку различных грузов - медикаментов, теплого белья, спасательного снаряжения.

Батискаф АС-30 может погружаться на километровую глубину и автономно работать там 120 часов

В Авачинском заливе этот батискаф применили вместе с телеуправляемым подводным аппаратом "Веном". Данная техника используется гражданскими и военными специалистами для выполнения широкого спектра подводно-технических работ на глубинах до одного километра. У берегов Камчатки спасатели с помощью "Венома" контролировали безопасность подводных работ.

После погружения экипаж АС-30 отыскал на дне макет аварийной "субмарины", обследовал его и закрепился на стенд-макете. Затем акванавты организовали вывод оттуда подводников и подключили системы жизнеобеспечения экипажа к разъемам на корпусе "затонувшей субмарины". После чего обитаемый батискаф отстыковался от стенд-макета и всплыл на поверхность.