Специально топить субмарину для тренировки морских спасателей, разумеется, не стали. Роль подлодки, точнее говоря, ее комингс-площадки для экстренного выхода моряков, сыграл установленный на глубине 30 метров стенд-макет подводного корабля. Именно в район его нахождения были направлены три спасательных судна во главе с "Георгием Козьминым".
Работали моряки по четко отработанной схеме. Первым делом с "Георгия Козьмина" на воду спустили глубоководный аппарат АС-30 с пятью членами экипажа на борту . Внешне этот комплекс похож миниатюрную подлодку оранжевого цвета, сконструированную для спасательных операций. Его серьезно модернизировали. Аппарат получил полностью цифровое оборудование, в том числе телекамеры, а также специальные манипуляторы, с помощью которых можно перерезать стальные тросы диаметром до 10 мм, закручивать и выкручивать гайки, производить подводные сварочные работы. Как и другие батискафы такого назначения, АС-30 имеет устройство для стыковки с комингс-площадкой подлодки, через которую подводники покидают затонувшую субмарину. Аппарат способен погружаться на глубину до тысячи метров, автономно работать под водой 120 часов и в ходе спасательной операции принять на борт до 20 человек. АС-30 также можно использовать для доставки на подлодку различных грузов - медикаментов, теплого белья, спасательного снаряжения.
В Авачинском заливе этот батискаф применили вместе с телеуправляемым подводным аппаратом "Веном". Данная техника используется гражданскими и военными специалистами для выполнения широкого спектра подводно-технических работ на глубинах до одного километра. У берегов Камчатки спасатели с помощью "Венома" контролировали безопасность подводных работ.
После погружения экипаж АС-30 отыскал на дне макет аварийной "субмарины", обследовал его и закрепился на стенд-макете. Затем акванавты организовали вывод оттуда подводников и подключили системы жизнеобеспечения экипажа к разъемам на корпусе "затонувшей субмарины". После чего обитаемый батискаф отстыковался от стенд-макета и всплыл на поверхность.