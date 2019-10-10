Иран освободил россиянку Юлию Юзик

Власти Ирана отпустили российского журналиста Юлию Юзик. Как сообщает посольство РФ в Тегеране, она летит на родину. По словам пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрея Ганенко, россиянка чувствует себя нормально, она "цела и невредима".

"В результате совместных усилий МИД России и посольства РФ в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик", - цитирует ТАСС диппредставительство РФ.

Напомним Юзик прилетела в Тегеран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту иранской столицы пограничники без объяснения причин изъяли у нее паспорт, а второго октября она была арестована в отеле по подозрению в работе на спецслужбы Израиля. Позднее сообщалось, что причина задержания связана с вопросом получения визы.