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10.10.2019 14:05
Рубрика: Российский автопром

Lada 4x4 и Vesta набирают популярность за границей

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

С января по сентябрь 2019 года в Германии было продано 1868 автомобилей марки Lada, об этом сообщает сайт Wroom. Напомним, официальные поставки российского бренда в ЕС прекращены, поэтому дилеры распродают складские запасы.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Lada Granta - был продан только 61 экземпляр вазовского "бюджетника". Это на 82% меньше, чем в прошлом году. Зато немного подскочил спрос на Lada 4x4: 1385 внедорожников купили в Германии с января по сентябрь (+6%). Спрос на Lada Vesta тоже вырос: 422 экземпляра (+10%). Тем не менее, общий объём продаж снизился на 8%.

В России отечественная марка не просто уверенно сохраняет свои позиции, но показывает положительную динамику как по итогам прошлого месяца, так и по итогам периода январь-сентябрь.

Ранее "РГ" сообщала, что дилеры в Германии после ухода Lada из Европы нашли выход: в автосалонах будут продавать китайские электрокары Joylong.

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#Lada