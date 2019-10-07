Продажи бюджетных иномарок падают, Lada растет

Сентябрь не стал исключением, и тенденция с ослаблением продаж доступных иномарок сохраняется. Автомобили Lada продолжают демонстрировать рост и удивлять: например, устаревший во всех планах внедорожник Lada 4x4 обратил на себя внимание клиентов и выбился в первую десятку рейтинга АЕБ.

В сентябре лидером продаж осталось семейство автомобилей Granta, сохранив объёмы на уровне с августом: 11 208 машин. Если рассматривать продажи за 9 месяцев, то тут у вазовского бестселлера всё прекрасно: 96 974 машины (+26 788 машин к аналогичному периоду прошлого года).

Таким же образом складывается ситуация с Lada Vesta: в прошлом месяце АвтоВАЗ продал 9 452 автомобиля, за прошедшие девять месяцев - 83 502 экземпляра модели (+7 313 экз.)

У Kia Rio, занимающего третью строчку в списке самых продаваемых автомобилей в России, не всё так радужно. В прошлом месяце "кореец" нашёл 7 758 покупателей, что на 769 больше, чем в августе, но по итогам периода январь-сентябрь 2019-го Rio провалился: 69 349 автомобилей (- 5 722 экз.)

На четвёртой позиции бессменно располагается Hyundai Creta с результатом 6 408 проданных кроссоверов в сентябре (+532 экз.) и 51 969 автомобилей за девять месяцев (+2 286 экз.) На пятом месте расположилась ещё одна модель Hyundai - Solaris: 5 402 машины в прошлом месяцев (-893 экз.) и 45 284 седана в январе-сентябре (-5 033 экз.)

Спрос за Volkswagen Polo, который постоянно борется с Hyundai Solaris за пятое место, относительно стабилен: в сентябре Polo купили 5 385 человек, что на 334 больше, чем в этом же месяце 2018-го. По итогам продаж с января по сентябрь падение спроса почти незаметное: 42 413 машин (-391 экз.) Модель занимает шестую строчку.

Прекрасным образом чувствует себя Renault Logan. У него десятое место в сентябре, которое он занял с результатом 3 177 проданных седанов (+2 038 экз.), по итогам девяти месяцев "француз" на 12-ом: 25 181 экземпляр модели (+3 013 экз.)

Skoda Rapid расположился на 15-ой строчке: в сентябре лифтбек купили 2 918 человек (-289). Но результат в 25 600 проданных машин (-213 экз.) за девять месяцев позволил "чешке" замкнуть десятку лидеров.

Renault Sandero, находящийся на 16-ой позиции, разошёлся в прошлом месяце тиражом 2 461 автомобиль (+281 экз.), но январь-сентябрь в этом году хуже, чем в 2018-ом: 22 102 машины (-1 579 экз.) и 15-ое место.

Завершает наш обзор продаж бюджетников многострадальный Lada Xray, который недавно получил версию с вариатором. Вероятно, мероприятие принесло коммерческий эффект: падение спроса на модель существенно сократилось. В сентябре дилеры марки реализовали 2 670 автомобилей (-305 экз.), это 18-ая строчка списка самых продаваемых моделей. В контексте девяти месяцев пока всё очень плохо: 21 582 автомобиля (-4 710 экз.) и 16-ая позиция.