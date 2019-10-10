В Ингушетии уволен со службы муж женщины, истязавшей племянницу

В Ингушетии уволен из конвойной службы супруг женщины, которая жестоко истязала семилетнюю племянницу. Об этом "РГ" рассказали в администрации главы региона.

После госпитализации семилетнего ребенка с многочисленными травмами и ожогами на теле подозреваемая в этом жительница республики - родная тетя девочки - была арестована. В отношении 35-летней женщины возбуждено уголовное дело.

Муж обвиняемой работал в конвойной службе. По некоторым данным, ужчина познакомился со своей будущей женой в то время, когда она находилась в следственном изоляторе. Женщина была осуждена за умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью взрослого человека. Известно, что несколько лет назад она попала в ДТП и ударила ножом водителя автомобиля, с которым столкнулась на дороге ее машина.

В браке у пары родились двое детей. После огласки дикого случая систематических истязаний маленькой племянницы родной тетей в отношении отчима ребенка была проведена служебная проверка, по ее результатам он уволен со службы.

Сейчас жившая в этой семье около года девочка находится на длительном лечении в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачам пришлось ампутировать ей часть правой руки, ребенок поступил в медучреждении с гангреной конечности.