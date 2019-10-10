В Эквадоре десятки заключенных сбежали из тюрьмы

В эквадорском городе Портовьехо в среду несколько десятков заключенных совершили побег из тюрьмы. Инцидент произошел на фоне протестов, сообщила глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо.

Полиции удалось задержать уже более 50 беглецов. Сейчас правоохранительные органы устанавливают, может ли кто-то еще из сбежавших преступников оставаться на свободе, пишет ТАСС.

Эквадор охвачен антиправительственными протестами. Они начались после того, как президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. В некоторых городах манифестации переросли в беспорядки.

Морено объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час. Из-за массовых беспорядков все образовательные учреждения Эквадора закрыты на неопределенный срок, парламент приостановил работу.