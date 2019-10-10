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10.10.2019 06:04
Рубрика: В мире

В Эквадоре десятки заключенных сбежали из тюрьмы

В эквадорском городе Портовьехо в среду несколько десятков заключенных совершили побег из тюрьмы. Инцидент произошел на фоне протестов, сообщила глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо.

Фото: REUTERS
Столицу Эквадора осадили протестующие

Полиции удалось задержать уже более 50 беглецов. Сейчас правоохранительные органы устанавливают, может ли кто-то еще из сбежавших преступников оставаться на свободе, пишет ТАСС.

Эквадор охвачен антиправительственными протестами. Они начались после того, как президент страны Ленин Морено подписал указ об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. В некоторых городах манифестации переросли в беспорядки.

Морено объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час. Из-за массовых беспорядков все образовательные учреждения Эквадора закрыты на неопределенный срок, парламент приостановил работу.

Президент Эквадора Ленин Морено бежал из столицы
В мире Южная Америка Эквадор
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