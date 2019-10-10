Зеленский оценил последствия разговора с Трампом

Телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, из-за которого разгорелся скандал, никак не мог повлиять на отношения между Киевом и Вашингтоном.

"Звонок никак не мог влиять на наши отношения с США. У нас было несколько звонков с президентом США", - цитирует РИА Новости слова Зеленского в ходе общения с журналистами.

Президент Украины также подчеркнул, что "с оружием, с историями с Burisma" его разговоры с Трампом никак не связаны.

Трампа обвиняют в оказании давления на Зеленского, чтобы тот посодействовал в проведении на Украине разбирательства в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в состав совета директоров Burisma Group - одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине.

Впоследствии расшифровка диалога глав двух государств была опубликована в открытом доступе. В свою очередь спикер нижней палаты США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа.

Позже президент США заявил, что не хотел звонить Зеленскому. По словам Трампа, пойти на это его уговорил глава американского минэнерго Рик Перри.