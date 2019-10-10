Новости

В Астрахани директор спецучилища сдавал подростков в аренду 12:37
Kia Seltos начал бить рекорды продаж 12:26
Россия - Шотландия - онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020 12:25
Взрыв прогремел рядом с аэропортом в австрийском Линце 12:17
Боксеру Сергею Ковалеву грозит до четырех лет тюрьмы в США 12:15
Зеленский заявил, что встреча с Путиным пока не планируется 12:09
Зеленский считает, что Порошенко готовит новый майдан 12:08
МИД Беларуси прокомментировал отношения с Ашхабадом 12:08
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов 12:04
Сибирячку осудили за нападение на женщину и попытку украсть ее ребенка 12:04
Преступники в Париже украли часы за 800 тысяч долларов 11:51
Под Волгоградом возбудили дело о смертельном ДТП с подростками 11:42
В Беларуси пройдут учения ОДКБ "Поиск-2019" 11:34
Набиуллина сомневается в преимуществах национальной криптовалюты 11:28
В Тюменской области студентка поймала упавшего с третьего этажа ребенка 11:25
В Петербурге избили и ограбили сотрудника центра автофиксации ГИБДД 11:22
СМИ: Пластиковые карты можно будет получить в мессенджерах 11:21
В глухом лесу нашли подпольный цех XVIII века по производству виски 11:20
Горбачев оказался самым упоминаемым политиком прошлого 11:19
Зеленский оценил последствия разговора с Трампом 11:17
В Заполярье кубинцев отправили в колонию за попытку бежать в Норвегию 11:16
Сибирские физики раскрыли секрет образования первых звезд во Вселенной 11:15
Неврологи выяснили, почему после бессонной ночи хочется жирного и сладкого 11:10
Лукашенко примет участие в саммите СНГ в Туркменистане 11:09
Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса 11:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
Получит ли Пелевин Нобелевскую премию по литературе? Прогноз Павла Басинского
10.10.2019 11:17
Рубрика: В мире

Зеленский оценил последствия разговора с Трампом

Телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, из-за которого разгорелся скандал, никак не мог повлиять на отношения между Киевом и Вашингтоном.

"Звонок никак не мог влиять на наши отношения с США. У нас было несколько звонков с президентом США", - цитирует РИА Новости слова Зеленского в ходе общения с журналистами.

Фото: https://twitter.com/JimCarrey
Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа

Президент Украины также подчеркнул, что "с оружием, с историями с Burisma" его разговоры с Трампом никак не связаны.

Трампа обвиняют в оказании давления на Зеленского, чтобы тот посодействовал в проведении на Украине разбирательства в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в состав совета директоров Burisma Group - одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине.

Впоследствии расшифровка диалога глав двух государств была опубликована в открытом доступе. В свою очередь спикер нижней палаты США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа.

Позже президент США заявил, что не хотел звонить Зеленскому. По словам Трампа, пойти на это его уговорил глава американского минэнерго Рик Перри.

В мире США В мире экс-СССР Украина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии
Отпущенная властями Ирана журналистка Юзик вернулась в Москву
В России предложили ввести штрафы для родителей курящих детей
США планируют заключить валютное соглашение с Китаем
Украинские силовики выпустили по пригороду Донецка более 40 мин