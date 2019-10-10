Зеленский считает, что Порошенко готовит новый майдан

Бывший президент Украины Петр Порошенко хочет стать лидером нового майдана, заявил нынешний глава государства Владимир Зеленский.

"Ошибка Порошенко только в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого майдана. Его риторика меняется, как и его статус. Но единственное, что он забывает, что он уже не президент. Я боюсь, что он просто в это не верит. Я боюсь, что это на физическом уровне проблема", - сказал во время общения с журналистами Зеленский, чьи слова приводит "РИА Новости".

В то же время президент страны признал, что его команда проиграла информационно и не сумела донести до протестующих необходимость согласования "формулы Штайнмайера".

"Почему Порошенко против разведения (сил и средств в Донбассе)? Он почувствовал, что "формула Штайнмайера" это ключик, и это идет в одном кейсе, обсуждаемом на улицах. Потому что информационно я считаю, что наши ребята проиграли. Мы действительно недокоммуницировали с людьми. И это ошибка", - заявил Зеленский.

В первый день октября трехсторонняя контактная группа по урегулированию на востоке Украины подписала согласованный план выполнения политической части Минских соглашений, известный как "формула Штайнмайера". Впоследствии на Украине прошли акции протеста против согласования документа, в которых принял участие Порошенко. При этом "Движение сопротивления капитуляции" и лично Порошенко фактически пообещали Зеленскому новый майдан, если тот продолжит имплементацию формулы. Более того, нынешнему президенту Украины угрожают импичментом за "измену родине".