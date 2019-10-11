Брюссель ответил Эрдогану на угрозы выпустить беженцев в ЕС

В Брюсселе считают неприемлемыми угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выпустить сирийских беженцев в Европу, если Евросоюз назовет турецкую военную операцию в Сирии вторжением. Об этом заявил представитель ЕС.

Кроме того, глава Евросовета Дональд Туск назвал слова Эрдогана неуместным шантажом, а заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер выразила надежду, что Турция продолжит выполнять соглашение по беженцам с ЕС.

Напомним, что в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Операция главным образом направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Перед началом военных действий США, сотрудничавшие с курдами в этом регионе, вывели свои войска из зоны наступления. В пятницу сообщалось о первом турецком военном, погибшем в ходе операции.

По мнению Дамаска, действия Анкары являются незаконным вторжением. Осудили действия турецкой стороны и большинство стран ЕС.