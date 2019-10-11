Новости

Додик: Возведение русско-сербского храма в Баня-Луке движется интенсивно 17:48
В Болгарии опровергли слухи о пуске советских танков на металлолом 17:45
"Яндекс.Такси" подал новое ходатайство в ФАС о покупке сервиса "Везет" 17:40
В Уфе открыли первую вертолетную площадку для санавиации 17:30
В Кемерове пройдут памятные мероприятия в честь космонавта Леонова 17:28
Свидетели рассказали об убитой в Саратове девочке 17:14
РПЛ изменила время начала матча "Локомотив" - "Спартак" 17:10
Лидеры стран СНГ подписали декларацию об экономическом сотрудничестве 17:02
Назван самый популярный в России авиамаршрут 16:48
Сергей Собянин осмотрел круглогодичную ярмарку на юго-востоке Москвы 16:44
МИД: Не оставим без ответа отказ Эстонии на въезд членам "Молодой гвардии" 16:36
Путин выразил соболезнования родным и близким Леонова 16:32
Канал HBO заказал сериал по культовой трилогии "Маньяк-полицейский" 16:30
В Ростове задержан сбежавший из колонии заключенный 16:27
Школу под Липецком эвакуировали из-за перцового баллончика 16:24
В Татарстане беспилотное такси остановили для проверки документов 16:23
Омбудсмен после ЧП в Саратове потребовала ужесточить наказание детоубийцам 16:22
Найдены 5000-летние захоронения культуры шаровидных амфор 16:12
Антон Алиханов: Уход Леонова - это утрата для всех нас 16:09
Лукашенко призвал лидеров СНГ помочь Зеленскому остаться у власти 16:09
В Ижевске подростки избили девочку 16:04
Фото: Жители Удмуртии не нашли дороги после ее открытия 15:54
В Египте раскопали древнюю "промышленную зону" 15:54
Под Тулой семь человек пострадали в ДТП 15:40
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
11.10.2019 17:02
Рубрика: Власть

Лидеры стран СНГ подписали декларацию об экономическом сотрудничестве

Главы стран-участниц СНГ подписали декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве по итогам саммита в Ашхабаде.

Торжественная церемония прошла после заседания Совета глав государств содружества. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, которого цитирует РИА Новости, документ направлен на повышение эффективности использования социально-экономического потенциала каждого государства содружества и объединения в целом.

Путин предложил лидерам СНГ обсудить реакцию на учения НАТО у границ РФ

Кроме того, на заседании была принята конвенция о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что формирование единого финансового рынка в СНГ поможет повысить конкурентоспособность стран, входящих в это объединение.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации СНГ
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования родным и близким Леонова
Омбудсмен после ЧП в Саратове потребовала ужесточить наказание детоубийцам
Песков рассказал о подготовке встречи "в нормандском формате"
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту
Брюссель ответил Эрдогану на угрозы выпустить беженцев в ЕС