Лидеры стран СНГ подписали декларацию об экономическом сотрудничестве

Главы стран-участниц СНГ подписали декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве по итогам саммита в Ашхабаде.

Торжественная церемония прошла после заседания Совета глав государств содружества. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, которого цитирует РИА Новости, документ направлен на повышение эффективности использования социально-экономического потенциала каждого государства содружества и объединения в целом.

Кроме того, на заседании была принята конвенция о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин заявил, что формирование единого финансового рынка в СНГ поможет повысить конкурентоспособность стран, входящих в это объединение.