В Екатеринбурге из-за ЧП с самолетом сорвался концерт группы Smokie

Британский рок-коллектив Smokie, концерт которого должен был состояться накануне в Екатеринбурге, не смогли прилететь на Урал. Причиной отмены выступления стало авиационное происшествие в аэропорту Кольцово, где на одну из взлетно-посадочных полос без шасси приземлился военный транспортник Ан-12.

"Концерт будет, скорее всего, уже только в следующем году", - сказали РИА Новости в справочной площадки, где должно было состояться выступление, отметив, что купленные билеты будут действительны.

Напомним, у самолета Ан-12 не вышло шасси, и он проскользил по взлетно-посадочной полосе на брюхе. Судно летело в Екатеринбург из Челябинской области, на борту по разным данным находилось от 17 до 20 человек - никто не пострадал. Пока самолет убирали с ВПП. Аэропорт Кольцово на протяжении нескольких часов не принимал и не отправлял воздушные суда, рейсы перенаправляли в Тюмень, Пермь и Челябинск. За это время было задержано прибытие и отправление 40 рейсов, три были отменены.

В причинах происшествия будет разбираться специальная комиссия Центрального военного округа.