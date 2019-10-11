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11.10.2019 09:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге из-за ЧП с самолетом сорвался концерт группы Smokie

Текст: Екатерина Призова
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Британский рок-коллектив Smokie, концерт которого должен был состояться накануне в Екатеринбурге, не смогли прилететь на Урал. Причиной отмены выступления стало авиационное происшествие в аэропорту Кольцово, где на одну из взлетно-посадочных полос без шасси приземлился военный транспортник Ан-12.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Концерт будет, скорее всего, уже только в следующем году", - сказали РИА Новости в справочной площадки, где должно было состояться выступление, отметив, что купленные билеты будут действительны.

Напомним, у самолета Ан-12 не вышло шасси, и он проскользил по взлетно-посадочной полосе на брюхе. Судно летело в Екатеринбург из Челябинской области, на борту по разным данным находилось от 17 до 20 человек - никто не пострадал. Пока самолет убирали с ВПП. Аэропорт Кольцово на протяжении нескольких часов не принимал и не отправлял воздушные суда, рейсы перенаправляли в Тюмень, Пермь и Челябинск. За это время было задержано прибытие и отправление 40 рейсов, три были отменены.

В причинах происшествия будет разбираться специальная комиссия Центрального военного округа.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Культура Музыка Рок Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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