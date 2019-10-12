Lada Vesta с вариатором: первое "живое" фото

На снимке можно рассмотреть экстерьер седана Lada Vesta AT в комплектации Exclusive. Модель окрашена в новую сине-голубую металлизированную эмаль "Дайвинг", на пятой двери и рамках задних стекол наклеены шильдики, также присутствует усиленная тонировка задних стекол, антенна "акулий плавник", оригинальные двухцветные литые диски. Также появились боковые зеркала аэродинамической формы с электроприводом складывания, при этом они покрыты лакированным чёрным цветом.

Салон "автоматической" Lada Vesta будет выделяться кожаным рулевым колесом с кнопкой обогрева, более глубокими подстаканниками, черный потолком, стеклоподъемниками с автоматическим доводчиком и сиденьями, обшитыми новой тканью.

Наконец, вместо кулисы механической коробки установлен селектор "вариатора", который выполнен из пластика, в верхней части имеется глянцевая вставка, в середине - обруч с отделкой "под алюминий". Слева от "кочерги" размещены крупные подсвечиваемые буквы с обозначением режимов движения.

Ранее "РГ" сообщала свежие подробности о новой модификации Lada Vesta.

Отметим, вариатор Jatco работает в тандеме с двигателем Renault H4Mk объёмом 1,6-литра мощностью 113 л.с. (152 Нм). Аналогичная связка мотора и коробки с июля текущего года устанавливается на Lada Xray Cross.

По нашим данным, продажи Lada Vesta АТ начнутся в ноябре 2019 года. Вариатор будет доступен как на обычных седанах и универсалах Vesta, так и на их "вседорожных" версиях Cross. Цены и комплектации раскроют ближе к старту продаж. В данный момент стоимость седана Vesta начинается с отметки в 606 900 рублей, универсал можно приобрести минимум за 688 900 рублей. Вероятно, как и в случае с Lada Xray Cross AT, доплатить за "вариатор" придётся 50 000 рублей.

Стоит напомнить о том, что во втором полугодии 2020 года увидит свет Lada Vesta Facelift. Модель получит "свежий" внешний вид и полностью новое внутреннее убранство.