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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК выложил видео ареста подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

Текст: Наталья Саванкова (Саратов)

СК РФ обнародовал видео из зала суда, где определили меру пресечения подозреваемому в убийстве девочки в Саратове. По ходатайству следствия его взяли под стражу.

Фото: Алексей Кошелев/ТАСС
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На кадрах видно, как конвой вводит в зал судебных заседаний мужчину среднего роста и худощавого телосложения. Голову он закрывал капюшоном.

Напомним, по делу об убийстве девятилетней школьницы в Саратове был задержан 35-летний местный житель, ранее судимый. Он дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах преступления.

Расследование продолжается, назначены судебные экспертизы. К делу подключились следователи-криминалисты центрального аппарата СК РФ.

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