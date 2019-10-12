СК выложил видео ареста подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

СК РФ обнародовал видео из зала суда, где определили меру пресечения подозреваемому в убийстве девочки в Саратове. По ходатайству следствия его взяли под стражу.

На кадрах видно, как конвой вводит в зал судебных заседаний мужчину среднего роста и худощавого телосложения. Голову он закрывал капюшоном.

Напомним, по делу об убийстве девятилетней школьницы в Саратове был задержан 35-летний местный житель, ранее судимый. Он дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах преступления.

Расследование продолжается, назначены судебные экспертизы. К делу подключились следователи-криминалисты центрального аппарата СК РФ.