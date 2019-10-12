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12.10.2019 11:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове после убийства девочки проверят дороги к школам

Текст: Наталья Саванкова (Саратов)

После убийства девятилетней девочки в Саратове местные власти примут дополнительные меры безопасности.

В течение недели в каждом муниципалитете проверят территории школ, детских садов и пути, ведущие к ним. Соответствующее поручение дал региональному правительству губернатор Валерий Радаев.

Фото: Алексей Кошелев/ТАСС
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Для этого создадут специальные комиссии в каждом поселении. В них войдут главы местных администраций, сотрудники правоохранительных структур и представители общественных советов образовательных учреждений.

Итоги работы рассмотрят на координационном совещании по обеспечению правопорядка с участием полиции и прокуратуры.

Напомним, девятилетняя девочка пропала в среду по дороге в школу. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в пятницу. Подозреваемый в согрешении убийства несовершеннолетней задержан, он дал признательные показания. Следствие выясняет обстоятельства преступления.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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