Торговая сделка США и КНР не затронет Huawei

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei не является частью соглашения между США и КНР по урегулированию двусторонних торговых споров. Об этом заявил представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, комментируя итоги двухдневных консультаций американской и китайской делегаций.

"В рамках этого соглашения мы не затрагиваем конкретно Huawei. Это отдельный процесс", - цитирует ТАСС Лайтхайзера. Позже президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что стороны не обсуждали Huawei применительно к сделке. "По существу статус компании остается неизменным", - отметил глава Белого дома.

Напомним, в августе вступил в силу указ, запрещающий правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE. Huawei назвала решение американских властей посягательством на ее законные права. Ранее министерство торговли США внесло Huawei в черный список запрещенных в США предприятий.

Между тем, по итогам двухдневных торговых переговоров, состоявшихся в Вашингтоне, США и Китай достигли ряда договоренностей, которые касаются интеллектуальной собственности, финансовых услуг и закупок сельхозпродукции в США. По мнению Трампа, этого вполне достаточно, чтобы подписать соглашение. Американский лидер предположил, что церемония подписания может пройти на саммите АТЭС в Чили 16-17 ноября.