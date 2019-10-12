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Рубрика: В мире

Глава МИД Турции объяснил НАТО причины закупки российских С-400

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: AP Photo/Hadi Mizban Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: AP Photo/Hadi Mizban
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Фото: AP Photo/Hadi Mizban

Турция приобрела у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф", так как не хочет быть вечным просителем у НАТО. Об этом в пятницу заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу во время совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции.

Фото: AP Photo/Manish Swarup
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Чавушоглу рассказал, что пока у них не было системы ПВО, по просьбе Турции свои системы Patriot устанавливали Нидерланды, Италия и Испания. "Все эти системы очень хороши, но это временные решения", - отметил глава турецкого МИД, подчеркнув, что благодарит союзников за эту помощь. "Но это говорит о том, что у нас должна быть своя система ПВО. Мы не должны быть вечными просителями. Поэтому мы купили С-400", - цитирует Чавушоглу РИА Новости.

Напомним, покупка российских С-400 спровоцировала кризис в отношениях Турции с США. Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, угрожая отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. В ответ Анкара начала переговоры с Москвой о покупке истребителей Су-57.

Поставки новейших систем ПВО Анкаре начались в середине июля. В сентябре был завершен второй этап поставок. Турецкая армия завершит монтаж российских ЗРК на позициях в декабре, на боевое дежурство С-400 заступят в апреле.

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