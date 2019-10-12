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Рубрика: Легковые авто

УАЗ для США: мощный двигатель GM, комфортный салон и кондиционер

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба УАЗа. Фото: Пресс-служба УАЗа.
Фото: Пресс-служба УАЗа.

Ульяновский автомобильный завод продолжает вспоминать о своих уникальных автомобилях. На этот раз компания в соцсетях рассказала о модели УАЗ-31512 для США.

В Америку УАЗы привез любитель и знаток внедорожной техники Уильям Андерсон, решивший, что автомобиль придется в этой стране ко двору. В 1993 году даже создали совместное американо-российское предприятие "UAZ of America", которое должно было заниматься поставкой и адаптацией машин под местный рынок.

Фото: Валерий Карташов/ РГ
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Но в 1999-м стало ясно, что окончательная реализация проекта потребует слишком много ресурсов, и его пришлось свернуть. Хотя автомобиль получился крайне интересным. Бензиновая V-образная "шестерка" GM объемом 4,3 литра и отдачей в 223 л. с., пятиступенчатая коробка BorgWarner, усиленные дисковые тормоза "по кругу" и травмобезопасная рулевая колонка с возможностью установки подушки безопасности. Плюс более комфортный салон и кондиционер.

Ранее корреспондент "РГ" протестировал "Патриот" с "автоматом". Также стало известно, что бестселлер марки получил двигатель с новой технологией.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Кстати, "Патриот" для "города" уже поступил в продажу. Приобрести такую версию ульяновского внедорожника можно по цене от 1 034 000 рублей.

Автомобиль получил шестидиапазонную автоматическую коробку Punch Powerglide 6L50. АКПП "обладает внушительным запасом прочности" - ее пик по мощности и крутящему моменту составляет 320 л.с. и 500 Нм соответственно. До конца года завод должен выпустить примерно 2-3 тысячи таких машин.

Фото: Пресс-служба УАЗа.
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#УАЗ