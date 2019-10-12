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Рубрика: В мире

Вице-премьер Госсовета КНР передал Трампу послание от Си Цзиньпина

Фото: REUTERS/YURI GRIPAS Фото: REUTERS/YURI GRIPAS
Фото: REUTERS/YURI GRIPAS

Вице-премьер Госсовета КНР передал президенту США послание от китайского лидера Си Цзиньпина. Лю Хэ встретился с Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне.

Фото: iStock
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После переговоров американский лидер заявил, что договоренности, которые достигли Вашингтон и Пекин, вполне достаточны для подписания соглашения. Скорее всего, это произойдет 16-17 ноября на саммите АТЭС в Чили. Договоренности касаются сфер интеллектуальной собственности, финансовых услуг и закупок сельхозпродукции.

Напомним, накануне состоялся очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем. Американской стороной было принято решение отложить намеченное на 15 октября введение пошлин на китайские товары, ввозимые в Соединенные Штаты.

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