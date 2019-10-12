Видео: грузовик застрял под "мостом глупости" в Мельбурне

Слава легендарного "моста глупости", который, как известно, находится в Санкт-Петербурге и имеет сейчас на своем счету уже 172 застрявших грузовика, не дает покоя другим странам и муниципалитетам. Двухуровневая автомобильная развязка на перекрестке улиц Спенсер и Флиндерс в Мельбурне (Австралия) такой статистикой похвастаться, конечно, не может, но тоже в этом роде знаменита - тут габаритный транспорт застревает с тревожной периодичностью.

На этот раз в переделку попала грузовая платформа для перевозки панелей. С размаху машина влетела под эстакаду и, если бы опомнившийся водитель не нажал на тормоз, то могла бы и перевернуться набок. Извлекали грузовик из ловушки несколько часов, спровоцировав пробку не только для автотранспорта, но и для популярного в городе трамвайного маршрута. Остается только порадоваться, что платформа тогда шла порожняком.

Кстати, в ряде стран, в той же Австралии и США, например, объединения транспортников всерьез озадачились проблемой "мостов глупости" и начали анализировать статистику. Выяснили два основных фактора такого рода ДТП: рассеянность транзитных водителей на незнакомых маршрутах и излишнее их доверие gps-навигаторам.