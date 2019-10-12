Зимняя резина: как понять, что ее пора менять

Скоро - время "переобувать" машины, а потому многие автомобилисты проводят ревизию зимних шин. Многие полагают, что "усталость" резины нужно определять исключительно по износу рисунка протектора и количеству шипов. Однако эксперты утверждают, что работоспособность шин зависит еще и от старения резиновой смеси. Ее главные разрушители - химикаты, тоннами выливаемые на дороги, ГСМ, а также солнечные лучи.

Реагенты, омывающая жидкость и масло с проезжающих грузовиков впитываются в покрышки и нарушают состав резиновой смеси. Это приводит к потере ее эластичности. Трещинки, которые образуются на шинах, становятся местом повышенного износа, куда проникают химикаты. Разрушение начинает идти еще сильнее, агрессивные вещества достигают внутренних слоев покрышки. В итоге рвутся нити корда. А дальше химикаты добираются до металлических нитей каркаса, которые со временем тоже приходят в негодность.

К этому можно добавить воздействие и других факторов - солнечной радиации, физического износа и так далее. Со временем шины теряют былую прочность и коэффициент сцепления с поверхностью. Ездить на них становится небезопасно.

Как уточняет Aif.ru, изготовители шин обычно ограничивают срок службы покрышек 5-6 годами. Некоторые компании (например, Michelin и Nokian) гарантируют безопасную езду на протяжении 10 лет. Однако нужно учитывать, что началом времени эксплуатации резины считается дата не продажи, а ее изготовления. Пролежавшая год на складе шина уже не считается новой, и чем дольше она хранится, тем хуже становятся ее характеристики.

На что эксперты советуют обратить особое внимание?

Прежде всего, если покрышка была повреждена (на ней были порезы или проколы), после этого на ней не стоит ездить больше двух лет.

Второе - нужно следить за глубиной протектора. У зимней резины он превышает 10-12 миллиметров; также на шинах есть ламели, обеспечивающие эффект прилипания. При активной эксплуатации они быстро теряют часть материала. Если протектор заметно изношен, резину нужно заменить, не дожидаясь завершения срока эксплуатации, заявленного производителем.

В целом зимняя покрышка без экстремальных нагрузок может прослужить до шести сезонов. На колесах известных японских производителей можно проездить до 80 000 километров, на резине европейских брендов - до 60 000, а на российских шинах - до 40 000 километров.

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