Главный дизайнер BMW оправдался за новые "гигантские ноздри"

Главный дизайнер BMW Адриан Ван Хойдонк выступил в защиту дизайна концепта 4 Series Coupe, вызвавшего противоречивые отзывы. Огромная решетка радиатора уже стала очередным кошмаром фанатов марки.

На автосалоне во Франкфурте Ван Хойдонк заявил порталу Autocar, что спортивное купе по определению должно иметь очень выразительный внешний вид.

"Мы хотим сделать это для всех наших автомобилей: уменьшить количество элементов, чтобы каждый из них играл важную роль в дизайне", - отметил дизайнер.

При этом он признал, что недавняя модернизация флагмана седьмой серии была назревшей: "Автомобиль понравился, но нам заявили, что он очень похож на предыдущую версию. Поэтому зачем людям покупать новую машину? Теперь же все это заметили, и объем производства вырос".

Адриан Ван Хойдонк отметил, что компания должна продолжать двигаться вперед - если остановиться, можно стать легкой мишенью на очень конкурентном рынке.

"Но самое трудное - это вносить изменения, пока вы успешны. Если вы больше не добились успеха, люди сразу начнут говорить, что вам обязательно нужно что-то изменить, но тогда вы будете в состоянии паники", - пояснил дизайнер.

Новый BMW 4-Series представили во Франкфурте в начале сентября. Спорткупе получило огромные "ноздри" решетки радиатора (по форме их еще сравнивают с почками) - в стилистике BMW X7. Многие посчитали, что этот элемент выглядит непропорционально относительно кузова.

Еще одна отличительная особенность концепта - диодная оптика без рассеивателей и 21-дюймовые колесные диски. Презентовать серийный BMW 4-Series компания планирует в будущем году.

Недавно стало известно, что BMW полностью укомплектовала семейство 8 Series.