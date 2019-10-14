Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Владелец пытается продать останки сгоревшего Ferrari 17:00
Volkswagen заполнил прогал между Tiguan и Teramont новым кроссовером 16:55
Geely полностью раскрыла новый кроссовер Icon 15:08
Porsche представила Taycan, который на порядок дешевле 14:20
14.10.2019 16:00
Рубрика: Легковые авто

Главный дизайнер BMW оправдался за новые "гигантские ноздри"

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба BMW. Фото: Пресс-служба BMW.
Фото: Пресс-служба BMW.

Главный дизайнер BMW Адриан Ван Хойдонк выступил в защиту дизайна концепта 4 Series Coupe, вызвавшего противоречивые отзывы. Огромная решетка радиатора уже стала очередным кошмаром фанатов марки.

На автосалоне во Франкфурте Ван Хойдонк заявил порталу Autocar, что спортивное купе по определению должно иметь очень выразительный внешний вид.

Фото: Пресс-служба Porsche.
Porsche представила Taycan, который на порядок дешевле

"Мы хотим сделать это для всех наших автомобилей: уменьшить количество элементов, чтобы каждый из них играл важную роль в дизайне", - отметил дизайнер.

При этом он признал, что недавняя модернизация флагмана седьмой серии была назревшей: "Автомобиль понравился, но нам заявили, что он очень похож на предыдущую версию. Поэтому зачем людям покупать новую машину? Теперь же все это заметили, и объем производства вырос".

Адриан Ван Хойдонк отметил, что компания должна продолжать двигаться вперед - если остановиться, можно стать легкой мишенью на очень конкурентном рынке.

"Но самое трудное - это вносить изменения, пока вы успешны. Если вы больше не добились успеха, люди сразу начнут говорить, что вам обязательно нужно что-то изменить, но тогда вы будете в состоянии паники", - пояснил дизайнер.

Фото: Патентные изображения Hengtian L4600.
Китайцы запатентовали свою копию Toyota Land Cruiser 200

Новый BMW 4-Series представили во Франкфурте в начале сентября. Спорткупе получило огромные "ноздри" решетки радиатора (по форме их еще сравнивают с почками) - в стилистике BMW X7. Многие посчитали, что этот элемент выглядит непропорционально относительно кузова.

Еще одна отличительная особенность концепта - диодная оптика без рассеивателей и 21-дюймовые колесные диски. Презентовать серийный BMW 4-Series компания планирует в будущем году.

Недавно стало известно, что BMW полностью укомплектовала семейство 8 Series.

Что творится на сервисе у дилеров: правда и мифы
Сотрудник АвтоВАЗа воровал ключи от Lada Granta
#BMW