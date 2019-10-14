Porsche представила Taycan, который на порядок дешевле

Porsche представила Taycan 4S - базовую версию первого электрокара в истории компании из Штутгарта, которую вряд ли кто отличит от дебютировавших месяц назад топовых Turbo и Turbo S.

На внешности останавливаться не стоит: из отличий здесь отсутствие карбоновых крылышек в передней решётке воздухозаборника, пересмотренный диффузор в задней части и колёса меньшей размерности.

Компоновка у базового Taycan повторяет старшие версии - по одному электродвигателю на каждой оси, но вот синхронный мотор, установленный сзади, более компактный. Для Taycan 4S предложены тяговые батареи в двух вариантах ёмкости: 79,2 и 93,4 кВт*ч. В первом случае мощность моторов составляет 530 л.с., а заявленный пробег (по циклу WLTP) - 407 км. В случае с вариантом Performance Plus, как у Taycan Turbo и Turbo S, отдача достигает 571 л.с., а запас хода - 463 км.

Фото: Пресс-служба Porsche.

Разность ёмкости аккумуляторов не влияет на динамические характеристики электрокаров: Taycan 4S разменивает первую "сотню" за 4 секунды, максималка составляет 250 км/ч.

Заказы на новинку в Европе уже принимают, автомобили доберутся до клиентов в январе 2020 года. Цена в Германии составляет 105 607 евро, прайс на Taycan Turbo начинается от 152 136 евро.

Напомним, премьера Porsche Taycan состоялась в начале сентября 2019 года.

Электрокар создан на архитектуре PPE, разработанной совместно с компанией Audi, которая может стать основой для новой "безголосой" модели Lamborghini.