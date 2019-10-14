Корреспондент "РГ" стала лауреатом конкурса МВД "Щит и перо"

В академии управления МВД России состоялось награждение победителей и лауреатов XVIII международного конкурса "Щит и перо".

Участников творческого соревнования поздравил глава МВД, генерал полиции Владимир Колокольцев. Он отметил, что конкурс уже 18 лет объединяет журналистов, сотрудников полиции и представителей общественных объединений. С 2012 года он стал международным, так как в нем принимают участие представители государств СНГ.

- Это талантливые и инициативные люди, которые объективно рассказывают о работе полиции. МВД проводит открытую информационную политику, мы не уходим от острых и смелых дискуссий, а поддерживаем их, - сказал министр.

В конкурсе приняли участие несколько тысяч представителей СМИ и пресс-служб территориальных главков. Всего было восемь номинаций.

Редактор по выпуску Краснодарского филиала "Российской газеты" Екатерина Ковалевская стала лауреатом в номинации "Меняемся вместе" за серию публикаций о раскрытии резонансный преступлений на Кубани и истории уголовного розыска.

Наша Катя, нежная и хрупкая внешне, на самом деле очень смелая. Она уже не первый год участвует в исторических квестах, организуемых ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в их основе - реальные преступления, которые произошли в Краснодарском крае за последний век.

Корреспондент "РГ" расследовала убийство инспектора дорожной полиции, ловила банду душителей, орудовавшую в Екатеринодаре в начале XX века. А также раскрыла личность немецкого шпиона-диверсанта, "работавшего" на Кубани в годы Великой Отечественной войны. Репортажи об этом вышли на страницах "Российской газеты - Неделя".

Главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин, который является членом Общественного совета при МВД РФ, вручил награды лауреатам конкурса в номинации "Гражданская позиция".