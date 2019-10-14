Корреспондент "РГ" стала лауреатом конкурса МВД "Щит и перо"

Новости

Житель ямальского села перепел хит группы Metallica на ненецком 15:52
Красноярская полиция начала проверку гибели мэра Абакана в ДТП 15:51
Канатная дорога в Москве меняет режим работы 15:42
Испанский суд выдал новый ордер на арест Пучдемона 15:37
Археологи нашли 1000 объектов, столетиями скрытых от людских глаз 15:31
Жительница Удмуртии вышла замуж за многоженца 15:31
В Волгограде будут выпускать самолеты из стеклопластика 15:25
Загадочных древних "хоббитов" признали чудом эволюции 15:24
Названа причина смертельного ДТП с мэром Абакана 15:22
Актера и певца Патрика Брюэля обвинили в насилии над массажистками 15:18
СК показал видео подозреваемого в серии изнасилований в Томской области 15:15
Британского педофила нашли мертвым в тюрьме 15:12
Geely полностью раскрыла новый кроссовер Icon 15:08
Медведев поручил увеличить темпы строительства яслей 15:07
В Карелии возбудили уголовное дело по факту избиения осужденного 15:07
25-летняя вокалистка культовой группы f(x) Солли покончила с собой 15:00
В Абакане назначен и.о. города вместо погибшего в ДТП мэра 14:55
Песков прокомментировал идею изучения "путинизма" 14:53
Песков одобрил идею опроса по храму в Екатеринбурге 14:52
В ДНР заявили об усилении обстрелов в Донбассе перед встречей в Минске 14:52
Путин подарит саудовскому монарху кречета 14:46
Названы лучшие российские курорты для катания на сноуборде 14:43
В Астрахани задержаны полицейские за фальсификацию дела о наркопритоне 14:43
Фото: В Хабаровском крае замечен трон из "Игры престолов" 14:40
В Гонконге протестующие впервые использовали самодельную бомбу 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Какие продукты могут стать ядовитыми при неправильном хранении
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Почему на Покров девушки молились о замужестве, а воины - о победе
Какую погоду на зиму предсказывают народные приметы
Какую погоду на зиму предсказывают народные приметы
14.10.2019 15:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Корреспондент "РГ" стала лауреатом конкурса МВД "Щит и перо"

Текст: Ольга Соловьева
В академии управления МВД России состоялось награждение победителей и лауреатов XVIII международного конкурса "Щит и перо".
Фото: "РГ" Фото: "РГ"
Фото: "РГ"

Участников творческого соревнования поздравил глава МВД, генерал полиции Владимир Колокольцев. Он отметил, что конкурс уже 18 лет объединяет журналистов, сотрудников полиции и представителей общественных объединений. С 2012 года он стал международным, так как в нем принимают участие представители государств СНГ.

- Это талантливые и инициативные люди, которые объективно рассказывают о работе полиции. МВД проводит открытую информационную политику, мы не уходим от острых и смелых дискуссий, а поддерживаем их, - сказал министр.

В конкурсе приняли участие несколько тысяч представителей СМИ и пресс-служб территориальных главков. Всего было восемь номинаций.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
"РГ" наградили Почетным дипломом "За преданность детству" на МАКСе

Редактор по выпуску Краснодарского филиала "Российской газеты" Екатерина Ковалевская стала лауреатом в номинации "Меняемся вместе" за серию публикаций о раскрытии резонансный преступлений на Кубани и истории уголовного розыска.

Наша Катя, нежная и хрупкая внешне, на самом деле очень смелая. Она уже не первый год участвует в исторических квестах, организуемых ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в их основе - реальные преступления, которые произошли в Краснодарском крае за последний век.

Корреспондент "РГ" расследовала убийство инспектора дорожной полиции, ловила банду душителей, орудовавшую в Екатеринодаре в начале XX века. А также раскрыла личность немецкого шпиона-диверсанта, "работавшего" на Кубани в годы Великой Отечественной войны. Репортажи об этом вышли на страницах "Российской газеты - Неделя".

Главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин, который является членом Общественного совета при МВД РФ, вручил награды лауреатам конкурса в номинации "Гражданская позиция".

Общество СМИ и соцсети "Российская газета" Правительство МВД Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Наши награды
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном российском оружии
ЕС продлил санкции против РФ из-за Скрипалей
Врачи смогут оказывать экстренную помощь без согласия пациента
Сирия начала переброску войск на север страны
Преемницу Меркель пригласили увидеть Крым своими глазами